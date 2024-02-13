“Malatya için pozitif ayrımcılık bekliyoruz”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, deprem bölgesi Malatya’ya sağlanan hibe ve destekler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Malatya ve bölgeyi etkileyen depremlerin vahim sonuçlarının olduğunu dile getiren Tunç, o günlerin çok zor günler olduğunu söyledi.

“GEREKLİ RAPORLANMALAR YAPILDI”

“Her geçen gün bu zor günleri el birliğiyle aşmaya devam ediyoruz” diyen Tunç, şunları kaydetti:

“İnşallah daha kısa zamanda memleketimizi eski günlerine tekrar döndürüp daha iyi noktalara getirmeye çalışacağız. Her kişi, her kurum elinden gelen her şeyi yapacağız. Deprem olduktan sonraki süreçte bizim devam eden projelerimiz vardı. Bizim incelemiş olduğumuz projeler vardı. Onu kısa süre içerisinde depremin şoku atlatıldıktan ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, çalışan arkadaşlarımızla birlikte devam eden projelerimizin takibi, incelediğimiz projelerin bitimini sağlamayı gerçekleştirdik. Kısa zamanda ilk başta tabii deprem süresi içerisinde bütün projelerimizin hepsini kontrol ettik. Depremden zarar gören projelerimizin hepsinin raporlamasını yaptık ve sonradan işimize kaldığımız yerden devam ettik. Biz Avrupa Birliği Büyükelçisi'ni Malatya'ya da davet ettik. Sağ olsun onlar da ilimize geldiler. Yani gerekli raporlamaları da yapıldı. Bizim bu girişimlerimiz daha da devam ediyor. Çünkü depremi yaşadık ama bundan sonraki süreci kendi şehirlerimiz için daha da pozitife döndürmek zorundayız. Çünkü burada her anlamda yani çalışan, yaşayan, öğrencisi her anlamda dezavantajı bir topluluk bulunmakta.”

“BU SÜREÇ İÇERİSİNDE FEDAKÂRCA ÇALIŞTIK”

Depremlerden önce Malatya’ya 105 milyon lira hibe verdiklerini söyleyen Tunç,

“Tamamlanan projelerimiz birlikte, yaklaşık 105 milyon gibi bir hibe verdik. TKDK’da 81 ile çıktı şu anda. Adıyaman'da Malatya’ya bağlı olarak çalışacak. 2 şehre aynı anda hizmet edeceğiz. Deprem görmüş şehirlerimize, bu hizmetleri her geçen gün daha fazla vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Arkadaşlarımızla birlikte bu süreç içerisinde de fedakârca çalıştık. Onlara da burada teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte TKDK olarak Malatya’ya ve Adıyaman’a daha çok, daha iyi, daha vizyonlu projeleri hayata geçireceğiz”

dedi.

70 KALEMDE DESTEK VERİLİYOR

Projelerin hangi alanda yapılacağını açıklayan Tunç,

“Bizim yaklaşık 70 kalem altında desteğimiz mevcut. Yani hayvancılıktan tutun, süt hayvancılığı, et hayvancılığı, hindi, kaz yetiştiriciliği, küçükbaş yetiştiriciliği, koyun, keçi yetiştiriciliği gibi projelerde hibe ve destek verdiğimiz gibi yer yer makine ekipman, yer yapım ve makine ekipman alımından tutun, işleme tesisleri, et, süt işleme, meyve sebze işleme, beyaz et işleme tesislerine kadar hibe ve desteklerimiz mevcut. Bir de bizim kırsal turizmden alabalık yetiştiriciliğine, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinden, arıcılık yapanlara, el sanatlarına, sanatkarlık ürünlerine bunların hepsine desteğimiz bulunuyor”

diye konuştu.

“BU DÖNEM HASSAS BİR DÖNEM”

“Deprem hibe ve kredilerde pozitif bir ayrımcılık bekliyoruz. Böyle bir beklentimiz var. Yani şu an için bir şey yok” diyen Tunç, proje hazırlamak isteyenlere de bir çağrıda bulunarak,

“Bu dönem daha hassas bir dönem. Gerçekten ilimizde yatırım yapmak isteyen depremde yerleri zarar görmüş olanlar veya depremden dolayı bu tür veya makine ekipman ihtiyacı olanlar bize başvuru yapabilirler. Bir proje anlamında kendilerine yardımcı olup yol gösteriyoruz”

ifadesini kullandı.