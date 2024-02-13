Dikkat Kayseri’de 3 Maraş’ta 1 ve Adıyaman’da 1 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu, Cırgalan mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi / Yahyalı ilçelerine bağlı Gazi, Zile, Tombak, Karacaören, Sarıca, Kopçu, Güneyaşağı, Sindelhöyük Camikebir mahallelerine,

Bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilhisar ilçesine bağlı Kuşçu, İçmece, Kayadibi, Ovaçiftlik, Kovalı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş:

AKEDAŞ Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 12.00 ila 13.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Erkenez Mahallesi Terziler Sitesi Bir Kısmına,

Adıyaman’da ise:

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alitaşı Mahallesi 1252, 1256, 1258, 1268, 1266, 1254, 1255, 1250, Nolu sokaklar ile Saray Bosna Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Menekşe Sokak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.