Dikkat! Diyarbakır’da 14 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Hilar, Karpuzlu, Yayvantepe, Yamaçlar, Sökündüzü, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Şirinevler, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Yenice, Ağıllı, Kurudeğirmen, Kırkdirek bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Konuksever, Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Özgider, Kuruyazı, Göktepe, Gürses, Solmaz bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu, Taşağıl, Yokuşlu, Kurudere, Boğaz, Döğer, Pınar, Arıköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Anıl, Belen, Dereli bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Kavaklıboğaz, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Fırat, Peyas, Şeyh Şamil, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Yazıköy, Şaklat, Gökçen, Kokulupınar bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine Alaca, Ağaçkorur, Bayır bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Ziyaret bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başdeğirmen, Malabadi, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Hacıosman, Bahçecik, Doğu Çanakçı, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Fabrika, Dokuzçeltik, Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Esenbağ, Yenice, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Kengerli, Yenievler, Köprübaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Kapaklıpınar, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Işıklar, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Eliaçık, Çölağan, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Koyunalan, Dereboyu, Canveren, Taşdam, Avcısuyu, Tişo, Geyiktepe, Alangör, Al, Dikentepe, Yaytaş, Ekinciler, Çakmak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.