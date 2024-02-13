13 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

,“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 13 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’13 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
13 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“YEŞİLYURT ECZANESİ MERKEZ
ESKİ YEŞİLYURT, ÇIRMIKTI MEYDANI (ZİRAAT BANKASI YANI)
24 SAAT AÇIK
ARI ECZANESİ BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, KIRKGÖZ CADDESİ, GÖÇMEN HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
NANE LİMON ECZANESİ BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ YANI
24 SAAT AÇIK
ZEYNEP ECZANESİ BATTALGAZİ
TANDOĞAN MAHALLESİ, AŞAĞI ÇÖŞNÜK YEŞİLÇAM CADDESİ, NO:23/1B, MALATYA KONAKLARI ALTI
24 SAAT AÇIK
KARAKAŞ ECZANESİ YEŞİLYURT
TEVFİK TEMELLİ KAVŞAĞI, SÜMER PARK
24 SAAT AÇIK”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.