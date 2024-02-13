Malatya’ya yağışlar geri mi geliyor?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü “Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarılarına yer verdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 12 derece,

Arapgir: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 12 derece,

Darende: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 12 derece,

Hekimhan: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10 derece,

Kale: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 14 derece,

Kuluncak: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10 derece,

Pütürge: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı, zaman zaman çok bulutlu; aralıklı yağmurlu 11 derece”