Bilim açıkladı: 15 yıl sonra deprem bölgesi kanser patlaması yaşayabilir

Asrın felaketinden sonra deprem bölgesinde yaşanan asbest kâbusu halen devam ediyor. Malatya asbest riskinin en yüksek olduğu iller arasında açıklanıyor. Bilim ise uyarıyor:

“Deprem bölgesinde ileriki yıllarda sağlık açısından olağanüstü hal ilan edilmesine sebep olabilir. Çernobil Faciası'ndan 15 yıl sonra tiroid kanserinde patlama yasandıysa, bundan 15-20 yıl sonra akciğer zarı kanseri birden patlak verebilir.”

AKCİĞER, GIRTLAK, YUMURTALIK KANSERİ

Gamze Doğdu ve Seda Nur Alkan’ın hazırladığı “Deprem Sonrası Oluşan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri” adlı araştırma makalesi, deprem bölgesindeki atıkların sayısal verilerini ortaya koydu. Yapılan bu bilimsel araştırmaya göre, deprem bölgesindeki 11 ilin atık miktarı hesaplandığında Malatya en çok atığın olduğu üçüncü il oldu. Dolayısıyla asbest riski en fazla olan şehirlerden biri olan Malatya ve tüm deprem bölgesindeki vatandaşları bekleyen riskleri, söz konusu araştırmayı yapan hocalar şöyle açıkladı:

“Asbestin akciğer kanseri başta olmak üzere mezotelyoma (akciğer zarı kanseri), larenks (gırtlak) ve yumurtalık kanseri, asbestozis gibi ölümcül hastalıklara neden olduğu tespit edilmiştir.”

Bu bağlamda konuya ilişkin bilimsel bir yaklaşımda bulunan Bilim Rehberi ise, “Deprem bölgesi 10 yıl sonra tampon bölge olabilir” diyerek çok önemli uyarılarda bulundu.

“OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLEBİLİR”

Buna göre, büyük depremle yıkılan binalardan ve yıkımı daha sonra yapılan ağır hasarlılardan ortaya çıkan tozlar ciddi derece asbest açığa çıkarmış durumda. Bu durum deprem bölgesinde ileriki yıllarda "sağlık açısından olağanüstü hal" ilan edilmesine sebep olabilir.

KANSER RİSKİ 5 KAT FAZLA

İşte Bilim Rehberi araştırmacılarının ifadeleri:

“Kanser riski 5 kat fazla: Öksürükler şimdiden başladı. Asbest lifinin neden olduğu karaciğerdeki sertleşmenin kanseri de tetikliyor. Asbeste maruz kalan bir kişinin kansere yakalanma riski normal insandan 5 kat daha fazla. Bir de sigara içiyorsa 55 kat artıyor. Bunun dışında akciğer zarının tutulumu, akciğer zarında plaklar, akciğer zarı kanserini tetikliyor. Çünkü asbest liflerine maruz kalmayla bu belirtilerin ortaya çıkması arasında geçen süre 10 ila 30 yıl olabilir. Belki 40 yıla kadar uzayabilir.

ÇERNOBİL FACİASI ÖRNEĞİ

Yani bugün genç olan bir yurttaşımız bundan 15 yıl sonra akciğerinde rastlantısal hiçbir klinik bulgusu olmadan bir takım plaklarla, akciğer grafisi sorunlarıyla karşılaşabilir. Ve bir süre sonra da akciğer zarı kanseri ya da akciğer kanserine neden olmuş olacak. Dolayısıyla ciddi hak kayıpları yaşanacak göz göre göre gelen ikincil afetler olacak gibi görünüyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar hem depremin psikolojik etkilerine maruz kaldı hem de asbestten etkilendi. O bölgedeki çocuklar asbestin zararlarını ileriki yıllarda maalesef görebilir. O bölgede özellikle çocukların olduğu çok sayıda insan belki 15-20 yıl sonra korkarız ki ikincil sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Örneğin; Çernobil Faciası'ndan 15 yıl sonra tiroid kanserinde patlama yasandıysa, bundan 15-20 yıl sonra akciğer zarı kanseri birden patlak verebilir.”