Hepimizin mutlaka karşısına çıkmıştır bu soru: Boş zamanlarında ne yapmayı seversin, nasıl değerlendirirsin? Aslında şimdilerde herkesin cevabı aynıdır: Sosyal medyada zaman geçirmek… Peki, istatistikler ne diyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor? İşte bu sorunun cevabı…

YÜZDE 45 VİDEO İZLİYOR, YÜZDE 3 KİTAP OKUYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de insanların yüzde 45,7’si boş zamanında TV/Video izliyor.

Boş zamanlarında sosyal yaşam aktiviteleri gerçekleştiren insanların oranı yüzde 25,0.

İnsanların yüzde 14,9’u boş zamanlarını dinlenerek geçiriyor.

Bir şeyler okuyarak boş zamanını değerlendiren kişilerin oranı yüzde 3,2.

DİĞER AKTİVİTELER

Planlama yüzde 3,2

Fiziksel egzersiz yüzde 3,1

Oyunlar yüzde 2,8

Eğlence/kültür sanat yüzde 0,8

Radyo/müzik dinlemek yüzde 0,6

Sanat ve hobilerle ilgilenmek yüzde 0,4

Üretim ve spor yüzde 0,3