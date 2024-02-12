- Yaşam

Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

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Hepimizin mutlaka karşısına çıkmıştır bu soru: Boş zamanlarında ne yapmayı seversin, nasıl değerlendirirsin? Aslında şimdilerde herkesin cevabı aynıdır: Sosyal medyada zaman geçirmek… Peki, istatistikler ne diyor?

Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor? mask
Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?
Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?
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Hepimizin mutlaka karşısına çıkmıştır bu soru: Boş zamanlarında ne yapmayı seversin, nasıl değerlendirirsin? Aslında şimdilerde herkesin cevabı aynıdır: Sosyal medyada zaman geçirmek… Peki, istatistikler ne diyor?

Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor? İşte bu sorunun cevabı…

Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

YÜZDE 45 VİDEO İZLİYOR, YÜZDE 3 KİTAP OKUYOR

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de insanların yüzde 45,7’si boş zamanında TV/Video izliyor.
Boş zamanlarında sosyal yaşam aktiviteleri gerçekleştiren insanların oranı yüzde 25,0.
İnsanların yüzde 14,9’u boş zamanlarını dinlenerek geçiriyor.
Bir şeyler okuyarak boş zamanını değerlendiren kişilerin oranı yüzde 3,2.

Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

DİĞER AKTİVİTELER

Planlama yüzde 3,2
Fiziksel egzersiz yüzde 3,1
Oyunlar yüzde 2,8
Eğlence/kültür sanat yüzde 0,8
Radyo/müzik dinlemek yüzde 0,6
Sanat ve hobilerle ilgilenmek yüzde 0,4
Üretim ve spor yüzde 0,3

Türkiye’de insanlar boş zamanlarını nasıl değerlendiriyor?

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12 Şub 2024 - 23:40 - Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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