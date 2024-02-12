Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bir bu eksikti!

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, konut kiralarıyla ilgili dolandırıcılık olaylarına karşı Malatyalıları uyardı. Vatandaşların ev veya arsa alırken bu taşınmazların satışına aracılık eden emlakçıları çok iyi araştırmaları gerektiğini dile getiren Özgül, “Günümüzde gerçekten çok büyük dolandırıcılıklar yapılmaktadır. Odamıza gelen şikâyetlerde özellikle kiralamalarda kapora olayında büyük dolancılıklar yaşanmaktadır” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19172344/malatyada-bir-bu-eksikti



Son dakika! CHP'nin Malatya Büyükşehir Başkan Adayı belli oldu

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19190080/son-dakika-chpnin-malatya-buyuksehir-baskan-adayi-belli-oldu

Bilim siyasete mi karıştı? Ak Parti’yi eleştiren rapora Malatyalı AK Partili başkan adayı da imza atmış

İnönü Üniversitesi öğretim görevlilerinin, Milli Eğitim müdürlerinin, özel okul yönetimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların ve öğretmenlerin de içerisinde bulunduğu 38 kişilik bir kadro ile ‘Deprem ve Eğitim Çalıştayı’nın raporu açıklandı. Ocak ayında düzenlenen çalıştayın raporunda deprem sonrasındaki sorunların ve problemlerin sert bir şekilde eleştirildiği gözlerden kaçmadı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19190476/bilim-siyasete-mi-karisti-ak-partiyi-elestiren-rapora-malatyali-ak-partili-baskan-adayi-da-imza-atmis

Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı

Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19230787/malatyada-mevsimler-karisti-subat-ayinda-agaclar-cicek-acti

Cezaevinden tahliye olduktan sonra ne gören var ne duyan

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 97 gün önce cezaevinde tahliye olan 31 yaşındaki gençten haber alınamıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19170885/cezaevinden-tahliye-olduktan-sonra-ne-goren-var-ne-duyan

Urfa Malatya ve Adıyaman’dan istenmeyen sonuçlar geldi

Türkiye'de kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranları, özellikle sanayi sektöründe incelenen bir araştırmayla detaylı bir şekilde değerlendirildi. Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman gibi yeni endüstrileşen şehirlerde gerçekleştirilen araştırma, bölgedeki kadın istihdamının mevcut durumunu ve işveren tutumlarını gün yüzüne çıkardı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19171196/urfa-malatya-ve-adiyamandan-istenmeyen-sonuclar-geldi

Erdoğan’dan deprem bölgesindeki gençlere kredi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat’tan itibaren almaya başlıyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19238374/erdogandan-deprem-bolgesindeki-genclere-kredi-aciklamasi

Malatya’daki pahalılık sosyal medyanın gündeminde “Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da her alanda, hatta her adımda karşılaşılan pahalılığın artık haddi hesabı kalmadı. Malatyalılar, şehir dışından buraya gelip birkaç gün veya saat kalanlar “yok artık” dedirten fiyatlarla karşılaşıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19238722/malatyadaki-pahalilik-sosyal-medyanin-gundeminde-bizim-bize-yaptigimizi-kimse-yapmiyor