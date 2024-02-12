Malatya’daki pahalılık sosyal medyanın gündeminde “Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor”

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da her alanda, hatta her adımda karşılaşılan pahalılığın artık haddi hesabı kalmadı. Malatyalılar, şehir dışından buraya gelip birkaç gün veya saat kalanlar “yok artık” dedirten fiyatlarla karşılaşıyor.

Sosyal medyada, Malatya’daki pahalılığa isyan eden Malatyalıların ifadeleri şöyle:

“Malatya’nın pahalılığı gündemden düşmüyor. Vatandaşlar her ne kadar isyan etse de pahalılıktan kurtulamıyor. Malatya esnafından aldığın bir ürünü çok daha ucuza başka ilden temin edebiliyorsun. Aracının bakımını bile çevre illere götürüp orada bakım yaptıran birçok insan var. Malatya esnafı da aynı şekilde müşteri olmayışından dert yanıyor. En doğru çözüm %200, %300 kâr gözetmeden vatandaşa satış yapmaktır. Bu aç gözlülük bitmediği sürece ne vatandaş rahat rahat alışveriş yapabilecek ne de esnaf para kazanabilecek.”

“SORGULAMA YOK, DENETLEME YOK”

“Uzaktayken çok üzülüyordum memleketin haline. Depremden 4 ay sonra gelip gördüm, şahit oldum; boşuna üzülmüşüm. Sorgulama yok, denetleme yok. Bir şeyin fiyatı bir yerde 50, aynı şey başka yerde 150 olmaz.”

“BİZİM BİZE YAPTIĞIMIZI KİMSE YAPMIYOR”

“Bizim bize yaptığımızı kimse yapmıyor. Bir musibet, bin nasihatten... Deprem oldu, başımıza gelmedik kalmadı, ders çıkarmadık, akıllanmadık, insan olmadık. Yazıklar olsun bize.”

“Ankara’da 8 tanesini 80 liraya çektirdiğim biyometrik fotoğrafı Malatya’da 4 tanesini 200 TL’ye çektirdik. Bu kadar uçuruma gerek var mı?”

“40 BİN İSTEMİŞLERDİ, 10 BİNE YAPTIK”

“Evin tadilatı için malzeme hariç 40 bin istemişlerdi. Başka yerden usta çağırdık, 5 günde toplam 10 bin liraya bitirdi.”

“İki hafta önce Sivas’a gittim. Orada istavrit 60₺ burada ise 160₺. Niye böyle deyince esnaf arkadaş, ‘burası Malatya abi’ dedi. Durum gerçekten vahim. Bunu diyen bir de konteynerde esnaf. Elektrik yok, kira yok ama fark çok. Yazık.”

“1 sayfa fotokopi 5 TL olur mu? Açgözlü esnaf bana 5 TL dedi, ben de boş boş oturmaya devam et dedim.”

“İSTANBUL 30 BİN DEDİ, MALATYA 100 BİN”

“Düğün salonu için aradım önce İstanbul’u aradım 30 bin TL fiyat verdi, Malatya’yı aradım 100 bin dedi.”

“Bir sucuya basit bir işimiz düştü. Bizden 18 bin ₺ istedi. Elazığ’dan aynı işi yapan başka bir usta bulduk. 5-6 bin civarı alırım dedi. Neden Malatya esnafına iş yaptırayım ki?”

“5 ALIP 50’YE SATAMAYINCA KAR ETMİŞ SAYMIYORLAR”

“Malatya esnafı -iyileri tenzih ederim- batsın hepsi gram üzülmem. 5 alıp 50’ye satamayınca kar etmiş saymıyor kendilerini.”

“Denetleme yok, serbest piyasa kimse sesini de çıkarmıyor. Sivas ve bizim aramızda kaç km var, balık orada 60 bizde 195. Lütfen el insaf! Kombinin bir parçasını değiştirdik 1600. Depremde herkes başka illerde bedava oturdu, Malatya’ya geldi kira uçtu, açgözlüler doymak yok!”