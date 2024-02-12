Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muçi’nin vuruşunu kaleci Bilal çıkardı. Bilal’den dönen topla buluşan Cenk’in vuruşu da defansa çarparak kornere çıktı.
30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.
52. dakikada topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı’nın ortasında topa yükselen Boa Morte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
86. dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Mert kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Boa Morte’nin kafasından seken topa Arif vole vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Mehdi Bourabia, Mehmet Eray (Ramazan dk. 76), Shukurov (Ali Karimi dk. 63), Cardoso, Boa Morte, Nazon
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Ackah, Berat, Yiğit, Talha
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor (Emrecan dk. 82), Amartey, Gedson, Muçi, Muleka (Rebic dk. 82) Cenk (Al-Musrati dk. 66) Semih
Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Omar, Demir Ege, Mustafa Erhan, Aytuğ, Umut, Serkan
Teknik Direktör: Fernando Santos
Sarı kartlar: Mehdi Bourabia, Gökhan Sazdağı, Arif (Kayserispor)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.