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Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 mask
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

Maçtan dakikalar 

3. dakikada topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert’te kaldı.
29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Muçi’nin vuruşunu kaleci Bilal çıkardı. Bilal’den dönen topla buluşan Cenk’in vuruşu da defansa çarparak kornere çıktı.
30. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda top kaleci Mert’te kaldı.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

52. dakikada topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı’nın ortasında topa yükselen Boa Morte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
86. dakikada Ramazan’ın ceza sahası dışından vuruşunda topu kaleci Mert kornere çeldi.
87. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Boa Morte’nin kafasından seken topa Arif vole vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Julian Jeanvier, Arif, Carole, Mehdi Bourabia, Mehmet Eray (Ramazan dk. 76), Shukurov (Ali Karimi dk. 63), Cardoso, Boa Morte, Nazon
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Ackah, Berat, Yiğit, Talha
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Bakhtiyor (Emrecan dk. 82), Amartey, Gedson, Muçi, Muleka (Rebic dk. 82) Cenk (Al-Musrati dk. 66) Semih
Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Omar, Demir Ege, Mustafa Erhan, Aytuğ, Umut, Serkan
Teknik Direktör: Fernando Santos
Sarı kartlar: Mehdi Bourabia, Gökhan Sazdağı, Arif (Kayserispor)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Şub 2024 - 22:05 - Spor

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