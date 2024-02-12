Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Efsane Türk filmleri, özellikle Yeşilçam’a ait eski filmler hepimizin hatırasında. Peki, o filmler animasyona çevrilseydi nasıl görünürdü? İşte cevabı…
Hayatımızın neredeyse her alanına yayılmaya devam eden yapay zekâ bazen eğlenceli bir hal de alabiliyor. Bu defa yapay zeka efsane Türk filmlerini animasyona çevirdi.
Sosyal medyanın popüler hesaplarından biri olan mzt, efsane Türk filmlerini animasyona çevirerek, görselleri takipçilerine sundu. İşte çok beğenilen o animasyon çeviriler…
Neşeli Günler
Recep İvedik
Selvi Boylum Al Yazmalım
Kelebeğin Rüyası
Vizontele
Babam ve Oğlum
Hababam Sınıfı
7. Koğuştaki Mucize
Ayla
Hokkabaz
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.