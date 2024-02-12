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Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

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Efsane Türk filmleri, özellikle Yeşilçam’a ait eski filmler hepimizin hatırasında. Peki, o filmler animasyona çevrilseydi nasıl görünürdü? İşte cevabı…

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse mask
Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse
Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse
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Efsane Türk filmleri, özellikle Yeşilçam’a ait eski filmler hepimizin hatırasında. Peki, o filmler animasyona çevrilseydi nasıl görünürdü? İşte cevabı…

Hayatımızın neredeyse her alanına yayılmaya devam eden yapay zekâ bazen eğlenceli bir hal de alabiliyor. Bu defa yapay zeka efsane Türk filmlerini animasyona çevirdi.

Sosyal medyanın popüler hesaplarından biri olan mzt, efsane Türk filmlerini animasyona çevirerek, görselleri takipçilerine sundu. İşte çok beğenilen o animasyon çeviriler…

Neşeli Günler

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Recep İvedik

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Selvi Boylum Al Yazmalım

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Kelebeğin Rüyası

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Vizontele

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Babam ve Oğlum

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Hababam Sınıfı

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

7. Koğuştaki Mucize

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Ayla

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Hokkabaz

Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse
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12 Şub 2024 - 21:47 - Kültür Sanat

Mahreç  Besime Güner

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