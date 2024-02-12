Efsane Türk filmleri animasyona çevrilirse

Efsane Türk filmleri, özellikle Yeşilçam’a ait eski filmler hepimizin hatırasında. Peki, o filmler animasyona çevrilseydi nasıl görünürdü? İşte cevabı…

Hayatımızın neredeyse her alanına yayılmaya devam eden yapay zekâ bazen eğlenceli bir hal de alabiliyor. Bu defa yapay zeka efsane Türk filmlerini animasyona çevirdi.

Sosyal medyanın popüler hesaplarından biri olan mzt, efsane Türk filmlerini animasyona çevirerek, görselleri takipçilerine sundu. İşte çok beğenilen o animasyon çeviriler…

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