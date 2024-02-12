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Kalbi duran genç, kalp masajıyla hayata döndü

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Muş'un Bulanık ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 yaşındaki bir genç, Bulanık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildiğinde kalbi durmuş haldeydi.

Kalbi duran genç, kalp masajıyla hayata döndü mask
Kalbi duran genç, kalp masajıyla hayata döndü
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Muş'un Bulanık ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 yaşındaki bir genç, Bulanık Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildiğinde kalbi durmuş haldeydi.

Ancak acil servis ekibi tarafından yapılan 20 dakika süren kalp masajıyla genç hayata döndürüldü.

Kalbi duran genç, kalp masajıyla hayata döndü

Hastanın nabzı alındıktan sonra entübe edilerek Muş Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleştirildi. Burada yapılan müdahalelerin ardından hasta, hava ambulansıyla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu olay, acil müdahalenin önemini bir kez daha vurgularken, genç hastanın hayata dönüşü sağlık personelinin hızlı ve etkili müdahalesiyle mümkün oldu.

Kalbi duran genç, kalp masajıyla hayata döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Muş, Bulanık, kalp rahatsızlığı, kalp masajı

12 Şub 2024 - 21:42 - Sağlık

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