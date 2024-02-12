İmdadına ambulans helikopter yetişti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşük riski bulunan bir hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde 5. gebelik düşük riski şikayetiyle tedavi gören 44 yaşındaki hasta için ileri tetkik ve tedavi amacıyla Van'a sevk kararı alındı.

Ancak kara yolunun sıkıntılı olması nedeniyle Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede hazırlanan ambulans helikopter, Bahçesaray ilçesine giderek hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Bu hızlı ve etkili müdahale ile hastanın sağlık durumunun daha fazla risk altında olmadan gereken tedaviye erişimi sağlanmış oldu. Helikopter ambulanslar, özellikle zorlu coğrafi koşullara sahip bölgelerde sağlık hizmetlerinin erişimini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı