Şok operasyon: 139 kişi yakalandı, 61'i tutuklandı!

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 139 kişi yakalanırken, 61 kişi tutuklandı.

5-12 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, haklarında arama kararı bulunan 97 kişi ile uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 29 kişi olmak üzere toplam 130 şüpheliye operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 61 kişi tutuklanarak adalet önüne çıkarıldı.

Operasyonlar sırasında 44,38 gram metamfetamin, 126 sentetik ecza, 8 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 37 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, şehirdeki güvenlik önlemlerini artırmaya devam ederek halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı