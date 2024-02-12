Erdoğan’dan deprem bölgesindeki gençlere kredi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat’tan itibaren almaya başlıyoruz” dedi.

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada,

“14-28 Mayıs seçim döneminde milletimize taahhüt ettiğimiz Aile ve Gençlik Fonu’yla ilgili mevzuat çalışmaları tamamlandı. İlk etapta deprem bölgesinde hayata geçireceğimiz fona başvuruları 15 Şubat’tan itibaren almaya başlıyoruz. Böylece depremzede gençlerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacağız. Buradan deprem bölgesinde kardeşlerime seslenmek istiyorum: Kim ne derse desin, biz büyük bir devlet ve asil bir milletiz”

açıklamasında bulundu.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ, 48 AY VADELİ

150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek. Faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. Öncelik ise Malatya’nın da içinde olduğu deprem bölgesinin olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada,

“Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu’nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları 15 Şubat’ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan ‘aile.gov.tr’ üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek”

şeklinde konuştu.