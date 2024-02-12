Verimliliği artırmak için buğday tarlalarına gübre uygulaması yapıldı

Şanlıurfa'nın en verimli topraklarından biri olan bölgede, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tarım projeleri kapsamında önemli bir adım atıldı.
Ziraat Mühendislerinin gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla, 250 dekarlık alanda ekilen buğday tarlalarına gübre uygulaması yapıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen buğday tarlası işlemleri, sulama ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra gübreleme işlemiyle de desteklendi. Dünya standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilen gübreleme işlemi, tarlaların daha verimli bir şekilde ürün vermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.
Gübreleme işleminin ardından sulama çalışmalarına devam edilecek ve buğday tarlalarının sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gereken tüm önlemler alınmış olacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında gerçekleştirdiği bu tür projeler, bölgenin tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.