Mikrocerrahi yöntemiyle hassas dokuların tedavisi

Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa İsmet Tatar, mikrocerrahi yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi.

Mikrocerrahi, vücuttaki çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük dokulara yapılan müdahaleler için kullanılan bir yöntemdir. Özellikle el bölgesindeki damar ve sinir yaralanmalarının tedavisinde tercih edilen bu teknik, saç teli kalınlığında dikişlerin kullanılmasını gerektirecek kadar hassas bir işlemdir.

Dr. Tatar, mikrocerrahiyle parmak kopmaları, doğumsal hastalıklar ve damar hasarlarının tedavi edilebildiğini belirtti. Bu yöntemin, el bölgesindeki damar ve sinirlerin kopmaları gibi durumların yanı sıra, ekstra parmak (polidaktili) ve yapışık parmaklar gibi doğumsal hastalıkların tedavisinde de etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, kemiklerin damarlarının hasar gördüğü durumlarda da mikrocerrahi yöntemiyle müdahaleler yapıldığını ifade etti.

Mikrocerrahinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için özel ekipmanlar ve mikroskoplar kullanıldığını söyleyen Dr. Tatar, bu işlemlerin milimetreden daha küçük çaplara sahip dokular üzerinde gerçekleştirildiğini belirtti. Son olarak, mikrocerrahi sayesinde vücuttaki küçük dokuların tedavi edilmesinin mümkün olduğunu ve bu yöntemin cerrahi alanında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı