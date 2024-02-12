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Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti

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Kırıkkale'de, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için getirilen hükümlü Ö.F.B., Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ameliyat önlüğüyle kaçtı.

Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti mask
Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti
Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti
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Kırıkkale'de, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için getirilen hükümlü Ö.F.B., Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ameliyat önlüğüyle kaçtı.

Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti

Edinilen bilgiye göre, Ö.F.B. isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Zanlı, gece saatlerinde ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti.

Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti

Zanlının kaçış anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Firari hükümlünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Şub 2024 - 20:42 - Gündem

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