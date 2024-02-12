Kırıkkale'de, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için getirilen hükümlü Ö.F.B., Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ameliyat önlüğüyle kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Ö.F.B. isimli hükümlü, Delice Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tedavi için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Zanlı, gece saatlerinde ameliyat önlüğüyle hastaneden firar etti.
Zanlının kaçış anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Firari hükümlünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.