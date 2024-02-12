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Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsalında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetti.

Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı mask
Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı
Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsalında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetti.

Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

Bu trajik olayda ayrıca altı kişi yaralandı. Muhtarlık kavgasına ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda, firari olarak aranan V.O. isimli şahıs 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinasyonuyla, firari V.O.'nun yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Jandarma Dedektifleri Ekibi (JASAT) tarafından yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda, V.O.'nun Şehitkamil ilçesi kırsalında bir samanlıkta saklandığı belirlendi.

Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

JASAT ekipleri ve adli makamların iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonla, firari şahıs V.O. olaydan beş yıl sonra yakalandı. Yakalanan V.O., sağlık kontrolleri ve adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

Bu olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adaletin sağlanması için gösterilen çabalara teşekkür ediyoruz. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmaması temennisiyle, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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12 Şub 2024 - 20:37 - Gündem

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