Firari zanlı yakalandı: Muhtarlık kavgası davasında adalet sağlandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsalında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasında çıkan silahlı kavgada, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybetti.

Bu trajik olayda ayrıca altı kişi yaralandı. Muhtarlık kavgasına ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda, firari olarak aranan V.O. isimli şahıs 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinasyonuyla, firari V.O.'nun yakalanması için özel bir ekip oluşturuldu. Jandarma Dedektifleri Ekibi (JASAT) tarafından yapılan titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda, V.O.'nun Şehitkamil ilçesi kırsalında bir samanlıkta saklandığı belirlendi.

JASAT ekipleri ve adli makamların iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonla, firari şahıs V.O. olaydan beş yıl sonra yakalandı. Yakalanan V.O., sağlık kontrolleri ve adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adaletin sağlanması için gösterilen çabalara teşekkür ediyoruz. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmaması temennisiyle, toplum olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı