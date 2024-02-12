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Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” dedi. Görür’ün bu yorumuna eleştiri geldi.

Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi mask
Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi
Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı”

dedi.

Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi

Görür’ün bu yorumuna eleştiri geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,74 kilometre derinlikte olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi

Depreme ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Hakkari Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı”

diye konuştu.

Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş ise bir harita paylaşarak,

“Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı" açıklamasının hiç bir bilimsel geçerliliği yok. 6 Şubat 2023 depremlerinden önce son 20 yılda 4.0 ile 5.6 aralığında 20 deprem olurken; 6 Şubat sonrası 4.0-4.5 arasında sadece 4 deprem oldu”

ifadelerini kullandı.

Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi

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12 Şub 2024 - 20:20 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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