Naci Görür’e “Bilimsel geçerliliği yok” eleştirisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan 4.4 büyüklüğünde depreme ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı”

dedi.

Görür’ün bu yorumuna eleştiri geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,74 kilometre derinlikte olan depremde can ve mal kaybı olmadı.

Depreme ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür,

“Hakkari Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı”

diye konuştu.

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş ise bir harita paylaşarak,

“Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı" açıklamasının hiç bir bilimsel geçerliliği yok. 6 Şubat 2023 depremlerinden önce son 20 yılda 4.0 ile 5.6 aralığında 20 deprem olurken; 6 Şubat sonrası 4.0-4.5 arasında sadece 4 deprem oldu”

ifadelerini kullandı.