Diyarbakır ve Şanlıurfa yarın dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Diyarbakır’da:

“Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Fabrika, Dokuzçeltik bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dereboyu, Ekinciler, Çakmak bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar, Bağpınar, Kengerli, Işıklar, Çölağan, Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar, Karabaş, Yiğitçavuş, Yukarıkılıçtaşı, Fetih, Karaçalı bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Heybelikonak, Doluçanak, Kasımlı, Kutlualan, Çobantepe, Gökçetevek, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Karayiğit, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Dibek, Camikebir, Delvan, Mulla, Müminağa, Kelvan, Yeşilburç, Kali, Körtük, Karahasan, Kumluca, Şaar, Muradiye, Çarşı, Yenişehir, Saydamlı, Yorulmaz, Akçabudak, Bayırlı, Baharlar, Muradiye, Hedik, Yalımlı, Ulucak, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Çavundur, Ortaç, Ziyaret, Gömeç, Serenköy, Çitlibahçe, Gözebaşı, Boyunlu, Esenler, Dolunay, Savat, Yalaza, Uçarlı, Güçlü, Çağdaş, Kabakaya, Duru, Bağlan, Çavundur, Ortaç, Gökçe, Ziyaret, Gürbeyli, Müminağa, Çarşı, Damar, Yenişehir, Türeli, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Sığınak, Budak, Kıpçak bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Tuzla, Aygün, Uzunova, Hamzalı, Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Yolboyu Pirinçlik, Fırat, Peyas, Bağcılar, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Talaytepe, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Barış, Fırat, Peyas, Şeyh Şamil bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı C Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Uzunargıt, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Merkez, Kırım, Yukarıturalı, Kaledibi, Topçular, Akçayurt bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baturköy, Durabeyli, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü, Kaygısız, Süsümlü, Sergen, Sergenli, Bademli, Dedeköy, Tepe, Arıköy bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yukarıortaören, Muratcık, Pembeviran, Avdalı, Alancık, Ballıbaba, Bilmece, Karabudak, Tilver bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Bircemal, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli, Tepe, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Akpınar, Dumlupınar, Sanayi, Fatih, Altıok, Kurtuluş, Fırat bölgelerine,

Yarın 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemertaş, Kemaliye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Kavurmaküpü, Saray, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Hilar, Karpuzlu, Yayvantepe, Yamaçlar, Sökündüzü, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.



DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Şanlıurfa’da:

“Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Elgün, Ulaklı, Alakonak, Göktepe, Sevgili, Yolbilen, Karataş, Ekinciler, Övüncük, Yenişehir, Gönüllü, Sarıbal, Ekindöver, Kurtulmuş, Tanyeli, Eşkin, Yukarıkarataş, Kınalıtepe, Evcimen, Kavurga, Aslanbaba, Uğurlu, Kınalıtepe, Evcimen, Elgün, Aslanbaba, Yeşilalıç, Karataş, Büyükçavuş, Büyükmutlu, Sözeri, Yeşilalıç, Yolbilen, Ekinciler, Gömülü bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Küptepe, Yumrutepe, Üzümkara, Payamlı, Çiftçibaşı, Başbük, Baki, Sislice, Büyükgöl, Küçükgöl, Beydeş, Bahçe, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Kalınağaç, Narlıkaya, Üstüntaş, Ertem, Kesmekaya, Taşıkara, Divan, Bozlak, Ergen, Kuşlugöl, Mezra, Kayalı, Bayırözü, Savucak, Yenişehir, Yücelen, Üstüntaş, Güvenli, Dicle, Gözelek, Hayriye, Bağlar, Fırat, Ayvanat, Şirinkuyu, Şair İbrahim Rafet, Hamidiye, Abdalağa, Haliliye, Kale, Hasan Çelebi, Gülabibey, Karakoyun, Şekerli, Çatlı, Oluklu, Oyman, Yücelen, Çepni, Yeleken, Siverek, Uzunpınar, Yoğurtçu, Yoğunca, Karpuzcu, Yenişehir, Selim Pınar bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü, Arınık, Doğrular, Buğur, Saluca, Arınık, Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler, Ağveren bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Konuklu, Küçüksenemağara, Dikme, Göktepe, Dağyanı bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Mil, Altınbaşak, Atlıkonak, Karaali, Bakırtaş, Beşat, Tuzluca, Yaşar, Akören, Bulduk, Başören, Mihraplı, Beşat, Karaali, Dilimli, Örenli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Yalçınkaya, Tekinler, Düzova bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Bozova ilçesine bağlı Koçhisar bölgesine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Keskince, Bağlarbaşı, Bahçeönü, Altınova, Yukarıincirli, İnnaplı, Çiftlik, Geçittepe, Uğurcuk, Ayran, Yukarı Karabaş, Saha, Özveren, Günışığı, Meyanca, Sumaklı, Kural, Haydarahmet, Yuvacık, Yukarıyeniçağ, Dışlık, Ekenek, Ilgar, Mengelli, Aşağı Karkutlu, Güvenir, Aşağı Fatmacık, Orta Fatmacık, Güzelyurt, Kömağıl, Kurucahöyük, Düzlüce, Arslanlı, Divriği, Yaylacık, Han bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyücek, Aşağıderen, Yukarıderen, İkizce, Hacıekber, Arıcan, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Aşağıbeydaş, Yeşerti, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyüknaneli, Uğurtaş bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.