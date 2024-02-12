Ağrı Spor Lisesi kahramanları: Zaferle karşılandılar!

Isparta'da düzenlenen Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Ağrı Spor Lisesi öğrencileri, memleketlerine döndüklerinde coşkuyla karşılandı. İşte detaylar:

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler, şampiyon sporcuları Ağrı Spor Lisesi bahçesinde coşkuyla karşıladılar. Kökrek, sporcuları tek tek tebrik ederek çiçek verdi ve sporcular da kupayı Kökrek'e takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Kökrek ve sporcular, davul zurna eşliğinde halay çekerek şampiyonluğu kutladılar. Kökrek, sporcularla birlikte pasta keserek başarılarını taçlandırdı.

Kökrek yaptığı açıklamada, Ağrı Spor Lisesi sporcularının büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Sporcularımız, Isparta'da yapılan Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'yi ve Ağrı'yı gururlandırdılar. Sporcularımız, 10-14 Mayıs tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılacak Dünya Liseler arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Burada da Türkiye'yi ve Ağrı'yı uluslararası alanda temsil edecekler. Sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenimizi kutluyorum. Onlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Şampiyon sporcular ise kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için çok güzel bir karşılama oldu. Bize inanan ve güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Hedefimiz, Nairobi'de yapılacak şampiyonada da başarılı olmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak" diye konuştular.

Ağrı Spor Lisesi öğrencileri, elde ettikleri zaferle bir kez daha Ağrı'nın ve Türkiye'nin gururu oldular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı