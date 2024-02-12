Horoz dövüşü operasyonu: 38 horoz ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda horoz dövüşü yapılan bir ahıra baskın düzenlendi. İşte olayın detayları:

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Konya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, ilçede horoz dövüşü yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda Y.G.'ye ait olan bir hayvan ahırına baskın düzenleyen ekipler, adreste horoz dövüştürüldüğünü tespit etti.

Baskında, 1'i ölü ve 2'si yaralı olmak üzere toplamda 38 adet dövüş horozu ele geçirildi. Ahır sahibi Y.G.'ye 5199 S.K.M. 14/a maddesi gereğince toplamda 21 bin 684 lira idari para cezası kesilirken, baskında bulunan 51 kişiye de '5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet' suçundan 327 bin 675 lira ceza uygulandı. Toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulanan kişilere, ayrıca Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen 37 adet dövüş horozu koruma altına alındı. Ereğli ilçesindeki horoz dövüşlerine karşı yapılan bu operasyon, hayvan haklarının korunması ve suçun önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı