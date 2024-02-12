Tek taraflı trafik kazasında araç devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. İşte olayın detayları:
Erzin ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, 54 UC 508 plakalı bir araç tek taraflı olarak tarlaya devrildi. Kazanın meydana gelmesiyle birlikte araç sürücüsü de yaralandı.
Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hızla müdahale edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edilerek kısa sürede kazaya müdahale etti.
Özverili çalışmalar sonucunda yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ederken, olay yerine hızla müdahale eden ekiplerin çabalarıyla yaralının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.