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Tek taraflı trafik kazasında araç devrildi, sürücü yaralandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. İşte olayın detayları:

Tek taraflı trafik kazasında araç devrildi, sürücü yaralandı mask
Tek taraflı trafik kazasında araç devrildi, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. İşte olayın detayları:

Erzin ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında, 54 UC 508 plakalı bir araç tek taraflı olarak tarlaya devrildi. Kazanın meydana gelmesiyle birlikte araç sürücüsü de yaralandı.

Tek taraflı trafik kazasında araç devrildi, sürücü yaralandı

Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kaza, çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hızla müdahale edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edilerek kısa sürede kazaya müdahale etti.

Tek taraflı trafik kazasında araç devrildi, sürücü yaralandı

Özverili çalışmalar sonucunda yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ederken, olay yerine hızla müdahale eden ekiplerin çabalarıyla yaralının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay, Erzin, trafik kazası, yaralı, kaza, soruşturma

12 Şub 2024 - 20:00 - Asayiş

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