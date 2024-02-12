1 çocuk annesi genç kadın pencereden atlayarak yaşamına son verdi

Atakum ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de, gece saat 23.30 sularında gerçekleşen olayda, 36 yaşındaki A.Z isimli genç kadın, uzun süredir yaşadığı bunalımın ardından arkadaşlarına içinde bulunduğu çaresizliği belirten bir mesaj gönderdi.

WhatsApp üzerinden arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" şeklinde bir mesaj atan genç kadının dramı, arkadaşlarını da harekete geçirdi.

Arkadaşlarının hızla genç kadının bulunduğu eve gitmeleriyle olayın seyrinde bir değişiklik yaşandı. Evine gelen arkadaşlarının çabalarına rağmen, A.Z, 4. katın penceresinde ayakları dışarı sarkmış bir şekilde otururken bulundu. Arkadaşları, genç kadına "Yapma" diye yalvarırken, ne yazık ki A.Z, gözleri önünde kendini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan genç kadın, hemen özel bir araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatıldı ve detaylı inceleme devam ediyor. A.Z'nin ani intiharı, yakınları ve çevresindeki kişileri derin bir üzüntüye boğdu.

Bunalımın ve intiharın artan bir problem olduğu günümüzde, bu tür olayların yaşanmasının ardında yatan nedenlerin ve çözüm yollarının daha da önem kazandığı bir gerçektir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı