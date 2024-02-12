Çıkan yangında 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'nde bulunan Dere Sokak'ta dün gece bir evde çıkan yangın büyük bir üzüntüye sebep oldu. Yangında 26 yaşındaki Faruk Dombay, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ardından evde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Ancak, evde yapılan incelemede Faruk Dombay'ın yanmış cesedi bulundu. Dombay'ın cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Karadon Camii'ne götürüldü.

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç, toprağa verildi. Ölüm haberi, ailenin, yakınlarının ve mahallelinin derin bir üzüntü yaşamasına sebep oldu.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının neden çıktığı ve gencin nasıl alevlerin arasında kaldığı henüz netlik kazanmamış durumda.

Yaşanan bu acı olay nedeniyle Kilimli ilçesi halkı büyük bir üzüntü içerisinde. Ailenin ve yakın çevrenin başı sağolsun.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı