Özel Kalem Vekili silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Adana Büyükşehir Belediye binasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucu Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem vekili Samet Güdük ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın detaylarına göre, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'te çalışan Mikail G., Özel Kalem vekili Samet Güdük ile görüşmek için belediye binasına geldi. Ancak aralarında çıkan tartışma sonrasında Mikail G., yanında bulunan tabancayla Güdük'ü vurarak ağır yaraladı. Saldırgan daha sonra belediye binasının içinde defalarca ateş açarak olay yerinden kaçtı. Ancak kısa bir süre sonra Mikail G., Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında ağır yaralı olarak bulunan Samet Güdük, hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Güdük kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Güdük'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis merkezine teslim olan Mikail G.'nın ilk ifadesinde, "Beni dolandırdı, bundan dolayı vurdum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Ancak olayın detayları ve dolaylı nedenleri polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaktadır.

Samet Güdük'ün yakınları, hastane önünde ölüm haberini alınca büyük bir üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Adana'da yaşanan bu trajik olay şehirde derin bir üzüntü ve endişeye yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı