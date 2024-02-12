12 Şub 2024 - 17:28 - Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.