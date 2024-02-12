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Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Fenerbahçe'de hazırlıklar başladı mask
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Dün oynanan Corendon Alanyaspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig', Çaykur Rizespor, fenerbahçe

12 Şub 2024 - 17:28 - Spor

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