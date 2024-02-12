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Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı

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Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı mask
Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı
Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı
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Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı

Son yılların en kurak kış dönemini geçiren Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı

Kale ilçesinde çiçek açan badem ağaçlarını gören çiftçiler kent ekonomisinin lokomotifi olan kayısıda da benzer bir durumun yaşanmasında endişe ettiklerini belirterek, 10 ila 13 derecelerde seyreden hava sıcaklığının üreticiler için önemli bir olumsuzluk olduğunu belirtti.

Malatya’da mevsimler karıştı Şubat ayında ağaçlar çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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12 Şub 2024 - 17:07 Malatya- Gündem

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