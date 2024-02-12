Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülsen Erdem’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Arıkan Sokak, No:3, Yeşilyurt,
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halil Karakuş’un taziye adresi: İskender Mahallesi, Sarsılmaz Sokak, Özbek Sitesi, B-Blok, No: 2 /1/1, Battalgazi,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Alemdaroğulları’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Avşar Sokak, No: 31, Yeşilyurt,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Erim’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzelyayla Sokak, Atom Apartmanı, No: 8/9, Battalgazi,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Satı Erdem’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Sokak, No:8, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şemsettin Şenol’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Venüs Sokak, No: 12, Battalgazi,
84 yaşında vefat eden ve Pazarcık Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Gülişe Özkarakaş’ın taziye adresi: Pazarcık Mahallesi, Pütürge,
72 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ahmet Bircan Korkut’un taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Naci Buran’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.