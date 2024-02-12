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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 9 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün 9 kişi vefat etti. mask
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“74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülsen Erdem’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Arıkan Sokak, No:3, Yeşilyurt,

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Halil Karakuş’un taziye adresi: İskender Mahallesi, Sarsılmaz Sokak, Özbek Sitesi, B-Blok, No: 2 /1/1, Battalgazi,

76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Alemdaroğulları’nın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Avşar Sokak, No: 31, Yeşilyurt,

90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Erim’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzelyayla Sokak, Atom Apartmanı, No: 8/9, Battalgazi,

72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Satı Erdem’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hacı Reşit Sokak, No:8, Yeşilyurt,

81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şemsettin Şenol’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Venüs Sokak, No: 12, Battalgazi,

84 yaşında vefat eden ve Pazarcık Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Gülişe Özkarakaş’ın taziye adresi: Pazarcık Mahallesi, Pütürge,

72 yaşında vefat eden ve Gündüzbey Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Ahmet Bircan Korkut’un taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt,

74 yaşında vefat eden ve Ören Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Naci Buran’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ”

 

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12 Şub 2024 - 17:02 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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