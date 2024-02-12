12 Şub 2024 - 16:58 - Gündem

Edirne ve Elazığ bu haber size

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kesintiler genellikle bakım ve onarım çalışmaları edeniyle yapılıyor. Elâzığ’da ve Edirne’de 13 Şubat 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı bölgeler ve saatler…