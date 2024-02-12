Edirne ve Elazığ bu haber size

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Kesintiler genellikle bakım ve onarım çalışmaları edeniyle yapılıyor. Elâzığ’da ve Edirne’de 13 Şubat 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı bölgeler ve saatler…
İLÇE: MERKEZ
Etkilenen Bölgeler: KARŞIBAĞ MAH- FATİH MAH. - YENİ BAĞLAR MAH. - MERKEZ MAH.
Başlangıç Tarihi: 13/02/2024 saat 10:00
Bitiş Tarihi: 13/02/2024 saat 15:00
Neden: İşletme Çalışması
Kesinti Süresi: 5 saat
İLÇE: MERKEZ
Etkilenen Bölgeler: SALI BABA MAH. - ÇATAL ÇEŞME MAH. - DOĞU KENT MAH.
Başlangıç Tarihi: 13/02/2024 saat 09:30
Bitiş Tarihi: 13/02/2024 saat 16:30
Neden: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
Kesinti Süresi: 7 saat
EDİRNE’DE 14 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından, 13 Şubat Salı günü Edirne Şehir Kocasinan Mahallesi'nde elektrik şebekesi bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.
İşte kesintinin detayları:
Tarih ve Saat: 13 Şubat Salı, 19:30 ila 14.30 saatleri arası
Etkilenen Bölgeler: Sadık Ahmet Caddesi, 23, 24, 25 Sokaklar
Kesinti Süresi: Yaklaşık 7 saat.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.