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Edirne ve Elazığ bu haber size

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Kesintiler genellikle bakım ve onarım çalışmaları edeniyle yapılıyor. Elâzığ’da ve Edirne’de 13 Şubat 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı bölgeler ve saatler…

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Kesintiler genellikle bakım ve onarım çalışmaları edeniyle yapılıyor. Elâzığ’da ve Edirne’de 13 Şubat 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintinin yaşanacağı bölgeler ve saatler…

İLÇE: MERKEZ

Etkilenen Bölgeler: KARŞIBAĞ MAH- FATİH MAH. - YENİ BAĞLAR MAH. - MERKEZ MAH.

Başlangıç Tarihi: 13/02/2024 saat 10:00

Bitiş Tarihi: 13/02/2024 saat 15:00

Neden: İşletme Çalışması

Kesinti Süresi: 5 saat

İLÇE: MERKEZ

Etkilenen Bölgeler: SALI BABA MAH. - ÇATAL ÇEŞME MAH. - DOĞU KENT MAH.

Başlangıç Tarihi: 13/02/2024 saat 09:30

Bitiş Tarihi: 13/02/2024 saat 16:30

Neden: İşletme Bakım Çalışması (Ekip)

Kesinti Süresi: 7 saat

EDİRNE’DE 14 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından, 13 Şubat Salı günü Edirne Şehir Kocasinan Mahallesi'nde elektrik şebekesi bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu.

İşte kesintinin detayları:

Tarih ve Saat: 13 Şubat Salı, 19:30 ila 14.30 saatleri arası

Etkilenen Bölgeler: Sadık Ahmet Caddesi, 23, 24, 25 Sokaklar

Kesinti Süresi: Yaklaşık 7 saat.

 

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12 Şub 2024 - 16:58 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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