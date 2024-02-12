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Bingöl’de yarın bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak

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13 Şubat'ta Bingöl ilinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FIRAT EDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, Karlıova ilçesine bağlı toplam 25 mahalleyi etkileyecek. Kesinti saat 10:00'da başlayacak ve 16:30'a kadar devam edecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler:

Bingöl’de yarın bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak mask
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13 Şubat'ta Bingöl ilinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FIRAT EDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, Karlıova ilçesine bağlı toplam 25 mahalleyi etkileyecek. Kesinti saat 10:00'da başlayacak ve 16:30'a kadar devam edecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler:

Kızılçubuk Köyü

Döşengi Mahallesi

Merkez Mahallesi

Şenköy Köyü Merkez Mevki

Kabaoluk Mahallesi

Güzgülü Köyü

Yeşilgöl Köyü

Elmalı Köyü

Kaynarpınar Köyü

Sarıkuşak Köyü

Ortaköy Köyü

Kazanlı Köyü

Dinarbey Köyü

Ilıpınar Köyü

Yeni Mahalle

Yoncalık Köyü

Dörtyol Köyü

Eskibalta Köyü

Karapolat Köyü

Yağmurpınar Köyü

Koşan Mahallesi

Gelinpertek Köyü

Ayanoğlu Köyü

Kabayel Köyü.

 
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12 Şub 2024 - 16:54 Bingöl- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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