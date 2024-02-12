12 Şub 2024 - 16:54 - Gündem

Bingöl’de yarın bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak

13 Şubat'ta Bingöl ilinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FIRAT EDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, Karlıova ilçesine bağlı toplam 25 mahalleyi etkileyecek. Kesinti saat 10:00'da başlayacak ve 16:30'a kadar devam edecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler: