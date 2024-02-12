Bingöl’de yarın bu mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak

13 Şubat'ta Bingöl ilinde Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FIRAT EDAŞ) tarafından gerçekleştirilecek elektrik kesintisi, Karlıova ilçesine bağlı toplam 25 mahalleyi etkileyecek. Kesinti saat 10:00'da başlayacak ve 16:30'a kadar devam edecek. İşte kesintinin yaşanacağı mahalleler:
Kızılçubuk Köyü
Döşengi Mahallesi
Merkez Mahallesi
Şenköy Köyü Merkez Mevki
Kabaoluk Mahallesi
Güzgülü Köyü
Yeşilgöl Köyü
Elmalı Köyü
Kaynarpınar Köyü
Sarıkuşak Köyü
Ortaköy Köyü
Kazanlı Köyü
Dinarbey Köyü
Ilıpınar Köyü
Yeni Mahalle
Yoncalık Köyü
Dörtyol Köyü
Eskibalta Köyü
Karapolat Köyü
Yağmurpınar Köyü
Koşan Mahallesi
Gelinpertek Köyü
Ayanoğlu Köyü
Kabayel Köyü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.