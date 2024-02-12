Asrın felaketine göğüs gerdi

Malatya Teknokentte 80 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu 80 firmanın 51’inin girişim 20’sinin akademisyenlerin kurduğu firmalar 9’unun da kuluçka firması olduğunu söyledi. Firmaların ağırlıklı olarak yazılım-bilişim sektöründe faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kızılay, “Bilişim ve yazılım günümüzün en önemli alanı. Bizim ayrıca üniversite olarak da Teknokentimizde de sağlığa çok önem veriyoruz. Sağlık firmalarının gelişmesi ve artması için büyük gayret sarf ediyoruz” dedi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen asrın felaketinin ardından Malatya Teknokent tarafından deprem sonrası süreçte Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Teknokent binasında gerçekleştirilen programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Teknokent Genel Müdürü Hasan Yılmaz ve Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmalar katılım sağladı.

Malatya Teknokent’te 80 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Malatya Teknokentin, Malatya'nın inovasyon merkezi olduğunu ve şimdiye kadar burada çok sayıda projenin sonuçlandırıldığını kaydetti.

Malatya Teknoknet’in kuruluş süreci hakkında bilgi veren Rektör Kızılay,

“İnönü Üniversitemizin öncülüğünde ve ev sahipliğinde 2009 yılında ilk nüvesi atıldı. 2011 yılında resmi olarak hüviyet kazandı. 2012’de de fiili olarak çalışmalarına başladı. İnönü Üniversitesi kampüsünden 381 bin metrekare alanın tahsisi ile Teknokent alanımız oluştu. Teknokentimiz de bu içinde bulunduğumuz bina aslında bir kompleksin ilk binası olarak planlandı. Ama maalesef diğer binaları ekleyemedik. Bu bina 8 bin 200 metrekare alana sahip ve kurulduğundan bugüne 860 inovasyon projesi, AR-GE ve inovasyon projesi gerçekleştirildi. Teknokent’in asıl amacı, hedefi, görevi olan AR-GE ve inovasyon projeleri olarak 860 proje gerçekleştirildi. Şu anda Teknokentimizde 80 firmamız aktif hali hazırda çalışıyor. Bu 80 firmamızın 51’i girişim 20’si akademisyenlerin kurduğu firmalar 9’da kuluçka firması. Firmalarımız arasında en çok ağırlık yazılım-bilişim sektörüne ait. Bununla birlikte sağlık, elektronik, kimya ve tarım firmalarımız da burada faaliyet gösteriyor. Tabii bilişim ve yazılım günümüzün en önemli alanı. Bizim ayrıca üniversite olarak da Teknokentimizde de sağlığa çok önem veriyoruz. Sağlık firmalarının gelişmesi ve artması için büyük gayret sarf ediyoruz. Bu içinde bulunduğumuz bina aslında orijinalinde 48 ofislik bir bina. Ama 80 firmamız var. Daha da bu kuluçka ve ön kuluçkalarla artacak. Binamızdaki zemin katı ve orijinalinde geniş ortak alanları var ama biz o alanları ofislere çevirdik. Dolayısıyla bu ofis sayısını 48’den, 80’e böyle artırdık. Ayrıca kuluçka ve ön kuluçkada da paylaşımlı ofisler yaptık. Bu paylaşımlı ofislerde bu binanın daha verimli daha çok sayıda firmanın istifadesine sunacak şekilde geliştirdik Teknokentte bu 80 firmamızda 346 kişi çalışıyor. Tabii teknokentte, firmalarımızla çalışan insanlarımız AR-GE inovasyon, ağırlıklı çalışan insanlar, az sayıda da destek personeli var”

şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK KONTEYNER KENTİN KURULMASI İÇİN VERDİK”

Malatya Teknokent’in aynı zamanda deprem sürecinde çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarına da ev sahipliği yaptığını söyleyen Rektör Kızılay,

“6 Şubat asrın felaketi olan büyük depremleri yaşadık. Malatya'da en ağır etkilenen illerden birisi. Yıl dönümündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile İçişleri Bakanlığı, AFAD, Malatya Valiliği, OHAL yönetimince bizden konteyner için alan talep edildi. Biz de Teknokentimizin bahçesinden 180 bin metrekareden fazla alanı Malatya'da en büyük konteyner kentin kurulması için verdik. Malatya'nın en büyük konteyner kenti Teknokentimizin bahçesine kuruldu ve yaklaşık 11 bin kişi burada yaşıyor. Şimdiye kadar da yaklaşık bir yıldır burada bütün hizmetleri AFAD yönetiminde Teknokentimizin bahçesinde ve ev sahipliğinde burada yaşayan kardeşlerimiz bütün hizmetleri alıyor. Yine Teknokentimiz eylül ayı ortalarına kadar devam eden bu süreçte AFAD, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Kızılay gibi kamu kurumlarımıza da ev sahipliği yaptı. Bir diğer yandan kendi faaliyet alanımız olan ve kendi bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bu dönemde faaliyetlerine en kısa sürede başlayarak devam etmeleri için gayret gösterdik. Bilişim firmalarının bir kısmı depremin en ağır döneminde uzaktan çalıştı. Bir kısmı ise depremin en ağır döneminde bile gelip ofislerini açarak burada çalışmalarını sürdürdü. Teknokent binamız az hasarlı duvar ve alçıpan çatlakları olan bir bina idi. Biz bu binamızın da tadilatını gerçekleştirdik. İç ve dış boyamalarını yeniden yaptık. Bu tadilatımızda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Fırat Kalkınma Ajansı'mız bize destek verdi. Başta Sayın Bakanımız sonra tüm bakanlık yetkililerine Fırat Kalkınma Ajansımızın çok kıymetli Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Deprem sonrası Teknokentimizin tadilatını iç ve dış boyamasına verdikleri desteklerden dolayı. Ayrıca daha önceden tefrişatı hiç yapılmayan çok amaçlı salon, konferans ve diğer amaçlar için yapılmış olan salonun kaba inşaatı yapılmıştı. Fakat bir türlü içini tamamlayamıyorduk. Bu tadilat kapsamında onun içini de tamamladık ve orayı kuluçka merkezi yaptık. Minder ve masalarla büyük bir kuluçka merkezi yaptık dolayısıyla AR-GE İnovasyon için tabii kuluçka firmalarına ve kuluçka yapacak kuluçka firması olarak çalışacak beyinlere, araştırmacılara orayı burayı çok uygun, cüzi fiyatlarla kiraya vereceğiz. Her bir minderi eğer bir masayı çok cüzi bir kira ile onları orada çalışacağız. Onlara ev sahipliği yapacağız ve onlara her türlü desteği zaten veriyoruz. Diğer alan ama şimdi bizi böyle çok daha güzel bir alanda da çalışmalarını kolaylaştıracağız”

ifadelerine yer verdi.

“İYİ BİR SINAV VERDİ”

Deprem sürecinde Malatya Teknokent’in iyi bir sınav verdiğini kaydeden Rektör Kızılay,

“İnönü Üniversitesi Malatya Teknokent'i iyi bir sınav verdi. Bu bir yılda çok sınav verdi. Hem kendi esas faaliyetini sürdürdü. Hem ev sahipliği yaptı depremzede kurum, kişi ve insanlarımıza ev sahipliği yaptığı ve hala yapmaya devam ediyor. Bahçesinde en büyük konteyner kenti barındırarak hem de kendi az hasarlı binasını iç ve dış tadilatını bu sürede tamamladı. Yani hani çalışırken kendisini de yeniledi. Bu şekilde bir çalışmayla bu zamanı geçirdik. Bu tabii artık bir yıl tamamlandı. Teknokent şimdi yeni bir atılımla yeniden daha çok AR-GE inovasyon faaliyeti yaparak girişimcilere, yeni fikirlere, yeni projelere ev sahipliği yaparak belki deprem öncesinden kat be kat fazla projeleri gerçekleştirmeyi kendimize hedef koyduk ve bunun çalışmasını yapıyoruz. Şu anda da çok sayıda proje başvurusu var ve bunları hayata geçiriyoruz tekrar vurgulamak istiyorum Teknokent'imiz şimdiye kadar 860 tane çok önemli projeye AR-GE ve inovasyon projesine ev sahipliği yaptı ve 860 proje Teknokent'te gerçekleşti şimdiye kadar. Bugüne kadar 346 kişi daha da hali hazırda AR-GE inovasyon ağırlıklı çalışıyor. Dolayısıyla bu şimdi hedefimiz bu 346 sayısını belki bine kadar ulaştırmak. 860 projemizin üzerine de çok sayıda yenilikçi projeyi katmak. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Üniversite sanayi iş birliği ve ilgili paydaşlarımızla etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve her geçen gün üzerinde daha da yoğunlaşarak arttırıyoruz”

söyleminde bulundu.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)