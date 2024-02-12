Tekirdağ’a uyarı var 13 ve 14 Şubat’ta dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Tekirdağ'da 13 Şubat 2024 Salı günü ve 14 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler şu şekilde.
SARAY İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi süresi: 5 saat
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Küçükyoncalı
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Başlama zamanı: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:00
Haber kaynağı: TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)
SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi süresi: 8 saat
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Ferhadanlı
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Başlama zamanı: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:00
Bitiş saati: 14 Şubat 2024 Çarşamba 17:00
Haber kaynağı: TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)
TEKİRDAĞ'DA 13 ŞUBAT 2024 SALI GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK
Tekirdağ'da 13 Şubat 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler şu şekilde…
SARAY İLÇESİ:
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Ayaspaşa
Başlangıç Tarihi: 13/02/2024 saat 09:30
Bitiş Tarihi: 13/02/2024 saat 14:00
Kesinti süresi: 4 saat 30 dakika.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.