12 Şub 2024 - 16:35 - Gündem

Tekirdağ’a uyarı var 13 ve 14 Şubat’ta dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Tekirdağ'da 13 Şubat 2024 Salı günü ve 14 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler şu şekilde.