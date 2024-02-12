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Tekirdağ’a uyarı var 13 ve 14 Şubat’ta dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Tekirdağ'da 13 Şubat 2024 Salı günü ve 14 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler şu şekilde.

Tekirdağ’a uyarı var 13 ve 14 Şubat’ta dikkat mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Tekirdağ'da 13 Şubat 2024 Salı günü ve 14 Şubat 2024 Çarşamba günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler şu şekilde.

SARAY İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi süresi: 5 saat

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Küçükyoncalı

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Başlama zamanı: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:00

Haber kaynağı: TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi süresi: 8 saat

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Ferhadanlı

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Başlama zamanı: 14 Şubat 2024 Çarşamba 09:00

Bitiş saati: 14 Şubat 2024 Çarşamba 17:00

Haber kaynağı: TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)

TEKİRDAĞ'DA 13 ŞUBAT 2024 SALI GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Tekirdağ'da 13 Şubat 2024 Salı günü yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler şu şekilde…

SARAY İLÇESİ:

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Ayaspaşa

Başlangıç Tarihi: 13/02/2024 saat 09:30

Bitiş Tarihi: 13/02/2024 saat 14:00

Kesinti süresi: 4 saat 30 dakika.

 

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12 Şub 2024 - 16:35 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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