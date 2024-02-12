12 Şub 2024 - 16:29 - Siyaset

“Malatyalılara hizmet etmek için yola çıktık”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Biz koltuklara oturmak için değil, milletimize hizmet etmek için göreve talibiz. Sadece Türkiye’de örnek bir belediye olmayacağız, dünyaya örnek belediye hizmetleri yapacağız. Malatyalılara hizmet etmek için yola çıktık” dedi.