Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Biz koltuklara oturmak için değil, milletimize hizmet etmek için göreve talibiz” açıklamalarında bulundu.
“BİRİLERİ TARAFINDAN BU GÖREVE GÖNDERİLMEDİK”
Melekbaba Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım,
“Birileri tarafından bu göreve gönderilmedik. Malatya’daki enkazı kaldırmak için, Malatya’yı depreme hazırlamak için, kalıcı konutları en hızlı şekilde insanımıza kavuşturmak için biz bu göreve talip olduk. Malatyalılara hizmet etmek için yola çıktık. Milletvekilliği seçiminden sonra bir kenarda oturabilirdim. Ama bunun hesabı var. Cenab-ı Allah insanları alternatifsiz bırakmanın hesabını bize sorar diye biz bu göreve talip olduk.”
İfadelerini kaydetti.
“ÖNCE VATANIMIZ SONRA ŞEHRİMİZ MALATYA DİYORUZ”
Bilal Yıldırım yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:
“Ankara’da coşkulu bir aday tanıtım programımız oldu. Türkiye’nin dört bir yanında insanlar akın akın Yeniden Refah Partisi’ne katılıyor. Bu durum Malatya’da da aynı şekilde. Malatya için gece gündüz çalışacağız. Önce vatanımız, sonra şehrimiz Malatya, diyoruz. Halkımız değişim için karar verdiğini söylüyor. Biz koltuklara oturmak için değil, milletimize hizmet etmek için göreve talibiz. Sadece Türkiye’de örnek bir belediye olmayacağız, dünyaya örnek belediye hizmetleri yapacağız.”
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.