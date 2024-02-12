Son dakika! CHP'nin Malatya Büyükşehir Başkan Adayı belli oldu

Uzun zamandır kamuoyunda tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklamaması kafalarda soru işareti bırakmış, yer yer CHP Malatya Milletvekili Ağbaba’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. CHP Malatya İl Örgütü’nden yapılan açıklama söylentileri doğruladı. Parti tarafından dün resmiyet kazanmasa da Milletvekili Ağbaba’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı. Şimdi gözler resmi açıklamada.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hasan - şu aday olanlar vekilliğe, memuriyete geri dönmesin. bu kanun kaldırılsın.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.