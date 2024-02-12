12 Şub 2024 - 16:21- Siyaset G:

Son dakika! CHP'nin Malatya Büyükşehir Başkan Adayı belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP'nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba oldu.

CHP'nin Büyükşehir adayı belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzun zamandır kamuoyunda tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklamaması kafalarda soru işareti bırakmış, yer yer CHP Malatya Milletvekili Ağbaba’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. CHP Malatya İl Örgütü’nden yapılan açıklama söylentileri doğruladı. Parti tarafından dün resmiyet kazanmasa da Milletvekili Ağbaba’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı. Şimdi gözler resmi açıklamada.

 

Kaynak: Haber Merkezi
# Veli Ağbaba, CHP, Büyükşehir Belediye başkan adayı, 31 mart, yerel medya, chp malatya aday, CHP Malatya Büyükşehir Adayı

12 Şub 2024 - 16:21 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hasan - şu aday olanlar vekilliğe, memuriyete geri dönmesin. bu kanun kaldırılsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Şubat 16:53

Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL