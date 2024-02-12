Son dakika! CHP'nin Malatya Büyükşehir Başkan Adayı belli oldu

Uzun zamandır kamuoyunda tartışma konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklamaması kafalarda soru işareti bırakmış, yer yer CHP Malatya Milletvekili Ağbaba’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkmıştı. CHP Malatya İl Örgütü’nden yapılan açıklama söylentileri doğruladı. Parti tarafından dün resmiyet kazanmasa da Milletvekili Ağbaba’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu açıklandı. Şimdi gözler resmi açıklamada.

Kaynak: Haber Merkezi