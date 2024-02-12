Sami Er’den Malatya çarşısı açıklaması

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından dün Malatya’nın Pütürge ilçesinde Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük için miting gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen mitinge AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ve vatandaşlar katıldı.
“MALATYA’YI ÇOK İYİ TANIMA FIRSATIM OLDU”
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, birçok alanda üstlendiği görevlerle tecrübe kazandığını belirterek,
“Bugüne kadar birçok belediyede görev aldım. İstanbul Bağcılar Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Fatih Belediyesi. Fatih Belediyesi birçok ilden büyük nüfus olarak 2-3 milyonu bulan bir ilçe. Buralarda Allah nasip etti, tecrübeler edindik. 2005-2008 yıllarında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yaptım. Belki bilmeyenler vardır büyükşehir belediyesi olmadan önce biz il özel idaresine kırsalın belediyesi diyorduk ben de kırsalın belediye başkanıyım diyordum. O zaman kırsal hizmetler il özel dairesi kanalıyla yapılırdı. Şehirdeki bütün yatırımlara il özel idaresi üzerinden kaynaklar aktarılırdı, il özel idaresi tarafından ihale edilirdi yani kısacası o dönemde Allah’a şükürler olsun Malatya’yı çok iyi tanıma fırsatım oldu”
diye konuştu.
“BİR YIL İÇERİSİNDE BU ÇARŞIYI AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ”
Bir yıl içerisinde Malatya çarşısını ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyleyen Er,
“Pütürge’miz, coğrafi konum olarak zor bir coğrafya. Sulama projeleri yapmak isterdik mesela imkân olmazdı evler dağınık, o zaman ben buradan onları da yad ediyorum ve selam ediyorum. Belediyecilik tecrübemizin yanı sıra il özel idaresinde de bulunarak bu da Allah'ın bir lütfu. Malatya’mızı adım adım, karış karış tanıma fırsatım oldu. Burada Nemrut yolunda uzun süre çalışmalarımız oldu. Malatya'nın hatta Pütürge’mizde geçmişte de ben TOKİ’ deyken konutlar yapmıştık. Hatta o zaman fazla konut katılmasında zorluklar yaşandı ama iyi ki de fazla üretmişiz. Sonra 2020 depreminde bunların hepsi lazım oldu. Şimdi TOKİ'mizin, Malatya'mızda elbette 6 Şubat depremi 11 ilimizi kapsadı ama 4 ilimizde ve Malatya’da en çok hissedilen yer. Bizim Malatya'da biraz daha farklı şekilde etkileri oldu. Tabii ki Malatya'mızın çarşısı çöktü değerli dostlar. Çarşı çökünce insanların her şeyi çöküyor. İnsanlarımızın alışveriş yaptığı, geçimini temin ettiği çarşının gitmesiyle insanların psikolojileri de gitti. Şu anda çarşı inşaatını Emlak Konut yapıyor ama biz inşallah bu bir yıl içerisinde bu çarşıyı ayağa kaldırmaya çalışacağız. Tabii diğer taraftan TOKİ'nin çalışmaları var. 17 Şubat'ta inşallah biten konutlarımızın kuraları çekilecek. Diğer tarafta ihalesi yapılıp inşaatı devam eden konutlarımız var. İhale aşamasında olan konut hazırlıklarımız var. Hala proje aşamasında olanlar var. Malatya’mızın muhtelif yerlerinde bu çalışmalarımız var. Elbette biz Allah'ın izniyle bu tecrübelerimizi Malatya'mız için, Malatya'mızın küllerinden yeniden ayağa kalkması için ilçe belediye başkanlarımızla koordineli olarak el birliğiyle çalışacağız. Elbette ki depremin yaralarını saracağız ama diğer taraftan da belediyecilik hizmetlerimize elbette devam edecek”
ifadelerini kullandı.
“BEN BÜTÜN MALATYALILARIN ADAYIYIM”
Bütün Malatyalıların adayı olduğunu kaydeden Er,
“İnşallah bütün ilçelerde Pütürge'de dahil olmak üzere şu anda kırsaldaki yollarımızı, bahçe yollarımızı, arazi yollarımızı, yayla yollarımıza da el atacağız. Bunun için de çalışmalar yapacağız. Ben buraya gelirken Sayın Cumhurbaşkanımız bana şöyle bir ifade kullandı ‘Malatyalılar beni çok sever. Ben de Malatyalıları çok severim. Git Malatya'ya Malatyalılar sana sahip çıkar. Sen de Malatya'ya sahip çık dedi’ ve şu anda buraya geldik. Allah'ın izniyle siz bize oylarınızla sahip çıkacaksınız. Biz de hizmetlerimizle size sahip çıkacağız. Malatya'mız da, Pütürge'mizde hiçbir zaman reisimizi yalnız bırakmadı. Her zaman kendine yakışanı yaptı. Her zaman en yüksek oyu verdi. Her zaman sadık kaldı. Reisimiz de bunu biliyor ve bu amaçla bizi buraya, bu görevi bize tevdi etti. İnşallah 5 yıl boyunca burada birlikte en güzel işleri çıkarmaya çalışacağız. Belediye başkanımızla birlikte diğer ilçe belediye başkanlarımızla birlikte bir sinerji oluşturacağız ve Malatya'ya iyi bir yer, 5 yıl armağan edeceğiz. Bunun için de ben şunu söylüyorum özellikle, ben AK Parti'yi belediye başkan adayıyım Cumhur İttifakının adayıyım. Ama ben bütün Malatya'ya hizmete geldim değerli dostlar. Ben bütün Malatyalıların adayıyım. Ben bütün Malatya'ya hizmet etmeye geldim. Onun için bütün Malatya'nın oylarına talibim ve burada Malatya’mızda AK Parti'nin aldığı en yüksek oyu alacağımıza ve bunun için sizlerin çaba sarf edeceğinize inanıyorum”
şeklinde konuştu.
“PÜTÜRGELİ HEP REİSİNİN YANINDA”
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er’in ardından söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, birilerinin oylarını artırmanın peşindeyken kendilerinin eserlerini artırma peşinde olduklarını söyleyerek,
“31 Mart seçimlerinin önemini size tek tek anlatmaya gerek yok isimler ebetteki önemli ama kim kiminle yol yürüyor siz ona bakın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın hangi şer odaklarıyla mücadele ederek bugüne geldiğini Pütürgeliler bilir. Bugünlerde de birçok oyunlar sahneye koyuluyor. Birçok iftiralar ortaya atılıyor. Ama ben inanıyorum ki Pütürgeli hep reisinin yanında hep hizmetin, eserin yanında. Birileri oylarını artırmanın peşinde bizler eserlerimiz artırmanın peşindeyiz. Bu meydanlarda sözü kavi hizmet atlasın da izi olan eseri olan doğru yaya da ok olan kadrolar dolayısıyla bu kadroları iş başına getirmeniz özelikle Pütürge’miz için Malatya’mız için yıkılan, yapılan, yanan gönüllerimiz için gerçekten bir umut ve gerçekten bir hizmet içindir. Bizler 24 Ocak’ı yaşayanlar olarak buralara ilk geldiğimizde buraların ayağa kalkacağını kimseler düşünmüyordu. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın verdiği sözlerin teker teker yerine geldiğini görüyorsunuz. Şurada kentsel dönüşüm yaparken çektiğimiz zorlukları o gün bunlar yapılmaz diyenler bugün biraz aşağı gittiklerinde modern sağlıklı yapıları görüyorlar. Bizim o günden kalan eksikliklerimiz vardı. Onlarında ihalesini yaptırdık önümüzdeki hafta yine eksik kalanları da yaptırmak için mücadele edeceğiz”
açıklamalarında bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.