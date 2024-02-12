12 Şub 2024 - 15:26 - Gündem

Sami Er’den Malatya çarşısı açıklaması

Malatya’nın Pütürge ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük için gerçekleştirilen mitingde konuşan AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, “Allah'ın izniyle siz bize oylarınızla sahip çıkacaksınız. Biz de hizmetlerimizle size sahip çıkacağız” dedi.