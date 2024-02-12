12 Şub 2024 - 15:20 - Asayiş

O hırsız çaldıklarıyla yakalandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste inşaat malzemeleri ile çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri olayları 38 yaşındaki M.K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.