O hırsız çaldıklarıyla yakalandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste inşaat malzemeleri ile çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Battalgazi ilçesinde 6 ayrı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan polis ekipleri olayları 38 yaşındaki M.K.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Kimliği belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.K.’yı yakalayarak gözaltına alırken, zanlının ikametinde yapılan aramalarda çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Gözaltında tutulan M.K.’nın polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.