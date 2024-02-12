Pütürge'nin o iki mahallesine konut sözü

Malatya’nın Pütürge ilçesinde AK Parti Pütürge İlçe Başkan Adayı Mikail Sülük için miting düzenlendi. Burada konuşan Sülük, ilçeye yapılan ve yapılacak olan çalışmaları sıraladı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından bugün Malatya’nın Pütürge ilçesinde belediye başkan adayı Mikail Sülük için miting gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen mitinge AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, AK Parti Pütürge Belediye Başkan Adayı Mikail Sülük ve vatandaşlar katıldı.

100 KONUT TEPEHAN’A, 100 KONUT PAZARCIK’A

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Pütürge İlçe Başkan Adayı Mikail Sülük, Pütürge ilçesine kazandırdıkları yatırım ve hizmetler hakkında bilgi vererek,

“Değerli hemşerilerim; acısıyla, tatlısıyla kah güldük, kah üzüldük ama hiçbir zorluğa eyvallah demedik her zorluğun altından kalktık. İlçemizde deprem konutlarının çalışmaları devam ediyor. 216 konut 38 ticarethane ve bir caminin inşaatı devam ediyor, kentsel dönüşüme giren evlerin yüzde 90’ı 2 katlı müstakil bahçeli evler. 6. ayda inşallah hemşehrilerimize teslim edeceğiz. Yine Çok Programlı Lise’nin altında 504 konutun temelleri atıldı, inşallah bu yeni dönemde sayın vekillerimizin, il başkanımızın, büyükşehir belediye başkanımızın desteği ile 100 konut Tepehan’a, 100 konut yine sosyal konut olarak Pazarcık’a ve talep olursa 10 konut da Nohutlu’ya yapmayı planlıyoruz. İnşallah bunu da bu dönemde gerçekleştireceğiz. Biz bugüne kadar sizlerin sayesinde hiç kendimizi yalnız hissetmedik emin olun sizler de yalnız değilsiniz. Bizler teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, il başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları Pütürge ile beraber”

şeklinde konuştu.

“TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK”

İlçeye istihdam sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Sülük,

“Kendi kaynağımızı üretelim dedik, istihdam yaratalım biz doğduğumuz yerde doymak istiyoruz dedik, bununla yola çıkmıştık kilit parke taşı fabrikasını kurduk, kum ve mıcır ocağını kurduk, güzel bir şirket kurduk, şu anda 137 hemşerimizi orada istihdam ediyoruz. Belediyenin 40 çalışanı varken şu anda Pütürge Belediye şirketinin 137 çalışanı var. Tekstil kenti kurduk, şu anda orada çalışan arkadaşlarımız var. 4’üncü ay itibari ile yeni firmalar başlayacak, tam kapasite ile çalışacak orada da bütün hemşerilerimiz çalışmak isteyen herkese istihdam sağlayacağız. Büyük megawatt elektrik santrali kurduk. Bu yıl 28 milyon İller Bankasından pay almışız. 16 milyon 800 bin kendi kaynağımızı, gelirimizi üretmişiz ve bunun yanında 70 milyon sayın bakanımızın, milletvekillerimizin, il başkanımızın desteği ile proje hibesi almışız. Yine hemen Kaymakamlığın yanında 500 seyircili kapalı spor salonumuz 6. ayda bitecek. İnşaatı devam ediyor. Yine burada hemen öğretmen evimiz ve halk eğitim binamız yapıldı. Şu anda hastanemiz faaliyet gösteriyor inşallah kısa zamanda hem buradaki hastanemizin tadilatını hem de 50 yataklı bir hastanenin de ihalesini gerçekleştireceğiz. Yine sağlık ocağımız yenilendi, 112 sağlık merkezi bu dönemde bitti ve şu anda faaliyette. 511 metrekare Pütürge Belediyesi olarak kilit parke taşı bu dönemde yaptık. Bu yeni dönemde de kalan bütün hemşerilerimizin köylerimizin, mezralarımızın, sokaklarımızın ve bireysel evlerimizin bu dönemde tamamının çevre düzenlemesini yapıp bitireceğiz. Gençlik merkezlerinde gençlerimiz hem zaman geçiriyor hem belediye olarak biz 10 öğretmenimizle ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu veriyoruz burada da gençlerimiz faydalanıyor. Yine hanımefendi kardeşlerimiz için kadın kooperatifini kurduk halı dokuma ile başladılar bu yeni dönemde inşallah Pütürge’nin yeni ürünlerini coğrafi işaretini aldığımız Pütürge beyaz dutunu ve aynı zamanda Pütürge kırmızı üzümünü de burada kadın kooperatifinde kuracağımız bir paketleme ve üretim tesisi ile kadın kooperatifimizin ve Pütürgeli hemşerilerimizin emrine sunacağız”

ifadelerine yer verdi.

“800 KİLOMETRE ASFALT YAPTIK”

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirecekleri çalışmalar neticesinde Pütürge'de asfalt gitmeyen bir yerleşim biriminin kalmayacağını belirten Sülük,

“Pütürge'deki, köylerdeki hanım kardeşlerimizin elinde ürettiği organik ne varsa burada kadın kooperatifimiz buradaki hemşerilerimize sunacak ve burada evlerine, kendi ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar. Yine bu dönem 800 kilometre asfalt yaptık. Büyükşehir belediyemizle beraber 5 yıl bize hizmet eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a da ilçem adına teşekkür ediyorum. Yine 5 yıl hizmet veren, destek veren hemşerimiz, milletvekilimiz Özgür Çalık, Hasan Kahtalı ve Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemde Sayın büyükşehir belediye başkan adayımızla bir toplantı yaptık. Bizim coğrafyamız çok geniş, yolumuz çok. Yolla ilgili bir toplantı yaptık ve bize dedi ki hiç çekinmeyin, biz arazi yollarına kadar el atacağız. Bu dönemde inşallah büyükşehir belediyemizle birlikte Pütürge'de asfalt gitmeyen yerleşim birimi de kalmamış olacak”

söyleminde bulundu.

“ZORLAYARAK HİÇBİR ŞEY OLMAZ”

“Pütürgeliler insanıyla meşhurdur ve biz dünyanın neresine gidersek Pütürgeli hemşerilerimiz sayesinde Pütürgeliyiz dediğimizde bugüne kadar hiçbir hemşerimiz bizi mahcup etmedi” diyen Sülük, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Her yerde Pütürgeli olmakla gurur duyuyoruz. Çünkü Pütürgeliyiz dediğimizde her yerde sevgi ve saygı görüyoruz. Bu bütün Pütürgelilerin duruşu ve mertliği sayesinde oluyor. Ben bütün hemşerilerimle gurur duyuyorum. Bu dönem Allah'ın izniyle Pütürge kendi rekorunu kıracak. Bunu bugün bu meydanda görüyoruz ve biz istiyoruz ki hiç kimsenin gönlü bize kırılmasın. Çok sakin bir seçim geçirelim. Seçim bittikten sonra her şey unutuluyor. Hiç kimse kimseye darılmasın, bir dalaşmaya, bir tartışmaya girmesin. Hiç kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Biz bugün itibariyle sahaya ineceğiz, kapı kapı dolaşacağız. Siyaset ikna etme sanatıdır. Zoraki bir sanat değildir. Muhtar adaylarımız var, köylerde yarış var. Bu bir hizmet yarışı. Bu zorla olacak bir şey değil. Ben bütün hemşerilerimden bu seçimin çok sakin geçmesini istirham ediyorum. Hiç kimse kimseyi, hiç bir şekilde, hiçbir şey için zorlamasın. Zorlayarak hiçbir şey olmaz. Sandığa gittiğine senle Allah baş başa kalıyorsunuz. Kimse sizi göremez. Kimi istiyorsanız oyunuzu ona kullanacaksınız. Bunun için ne komşunuzla küs olmaya, ne arkadaşınızla darılmaya hiç gerek yok. Bunun için hemşerilerim inşallah bu seçim çok güzel bir bayram havasında geçecek ve ben bütün hemşerilerimin desteğini bekliyorum. Burada olanlar zaten destek için buradalar Allah razı olsun. Sadece oyunuza değil komşunuzun, eşinizin, dostunuzun, ben bütün Pütürge'nin oyuna talibim ve bu rekoru kırarak inşallah Sayın bakanımın, milletvekillerimizin, büyükşehir belediye başkanımızın ve il başkanımızın desteğiyle Pütürge Kubbe Dağı Tüneli'nde bu dönemde Allah'ın izniyle yatırıma alırız diyorum. Yine Pütürge merkezi ilgilendiren, aynı zamanda çevresinde Taşmış'ı da ilgilendiren bir baraj meselemiz vardı. Hamdolsun yatırıma alındı sayın bakanımın desteğiyle. Bu yıl da 30 milyon bir ödenek çıktı. İnşaatlar 1 Nisan itibariyle başlayacak. Hava şartlarına göre ve bunu arttırarak gideceğiz. Bunun dışında da Pütürge'de çalışmasını yaptığımız, talep ettiğimiz, şu anda çalışılan 17 gölet ve baraj var. Bunları da zorlayacağız. Allah'ın izniyle Pütürge'nin hizmetine sunacağız. Yine sayın bakan ve milletvekillerimizle görüştüğümüzde salı günü inşallah Ankara'da olacağız. Hem bu 6 Şubat depremlerinde köy evlerimizin ihalesi için görüşeceğiz inşallah bu süreçte ihalesini yaptıracağız hem de Büyük Çay Barajı'yla ilgili bazı dedikodular var. Burada da hemşerimizin faydasına ne varsa bunun hepsinde direteceğiz. Daha önce de muhtarlar, dernek başkanları geldi. Sayın bakanımıza daha önceki dönem Tarım Bakanı'yla görüşmüştük. Bu sefer inşallah salı günü bir daha görüşeceğiz. Ben yine bu dönem Allah'ın izniyle Pütürge'nin merkezine doğal gazı da getirmiş hemşerilerimiz kullanmış olacaklar. Bundan emin olun. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu Malatya'da açıkladı. Pütürge'de programda 2026 programında bunu da biraz öne almak için vekillerimizle beraber zorlayacağız”.

KÜLLERİNDEK YENİDEN DOĞAN PÜTÜRGE

AK Parti Pütürge İlçe Başkan Adayı Mikail Sülük’ün ardından söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, milletten aldıkları desteklerle hürriyetin önündeki haksız uygulamaları bir bir kaldırdıklarını dile getirerek,

“İlimizde 2020 tarihinde Pütürge ilçemizin yıkıldığı bir deprem yaşadık. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçemiz hasar gördü. Daha sonrasında 2023 tarihinde Malatya’nın büyük bir çoğunluğunun hasar gördüğü büyük bir afet yaşadık. Yine bu afetlerde de gerek yerel yöneticilerimiz gerekse merkezi hükümetimizin temsilcileri bir an olsun bizi yalnız bırakmadılar. Şu anda Malatya’da birçok yerde Pütürge’de, Kale’de ve Doğanyol’da yapılan çalışmalar umut oluyor. Külünden yeniden yaratılan bir Pütürge külünden yeniden doğan bir Doğanyol ve yine külünden yeniden doğan bir Kale var. Buralar bize umut oluyor ve bu vesileyle de inşallah Malatya’da da depremin meydana getirdiği hasarı, zararı giderme noktasında bir an önce çalışmaya başladık”

ifadelerine yer verdi.