Yetkililer bu sesi duyun

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çeşitli bölgelere konteynerler kurularak, o konteynerlere yerleştirilen esnaflar, şimdilerde bulundukları yerlerde iş yapamamaktan şikayetçiler. Özellikle emekliler parkına kurulan konteynerlerde halka hizmet etmeye çalışan esnaflar, başta iş yapamama olmak üzere konteynerlerin su alması, zemin çamur olması gibi problemlerle mücadele ediyorlar. Konteynerlerde ciddi sorunlar yaşayan ve yaşadıkları sorunları BUSABAH Medya’ya anlatan esnaflar, yetkililerden destek bekliyorlar.

Parkta yaşanan sıkıntıların çözümü için defalarca yetkililerle iletişime geçtiklerini ancak gerekli ilginin gösterilmediğini ileri süren Esnaf Sevil Dirican, 2 aydır emekliler parkında bulunduklarına dikkat çekerek, çok perişan bir halde olduklarını söyledi.

“ELEKTRİKLE ISINIYORUZ, YOKSA DA DONUYORUZ”

Defalarca yetkilileri arayıp sıkıntılarını paylaştıklarını ifade eden Dirican, şunları kaydetti:

“Emekliler parkına geçici iş yerleri kurulmadan önce bazı esnaflar kendi kafalarına göre konteyner bırakmışlar. Bu yüzden buranın konteyner çarşı olduğunun anlaşılması için önce ön tarafta bulunan konteynerler düzeltilmeli. Ayrıca buranın geçici iş yeri olduğuna dair bir tabela asılmadı. Buraya Bakan gelmişti, yanında bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanı buranın ihalesinin yapılıp üzerini kapatıp, taşları döşeyeceğiz demişti. Esnaf olarak defalarca yetkilileri aradık ancak bizimle ilgilenecek bir yetkili yok. İki aydır buradayız ama perişan haldeyiz. Bir de bazı esnaflar hala dükkanlarını açmamış, boş yere dükkanlar duruyor. Elektrik sorunu da yaşıyoruz. Kışın ortasında konteynerde elektrik olmadan burada durulmuyor. Elektrikle ısınıyoruz, yoksa donuyoruz. Yeni Caminin yanında esnaftım ama iş yerimin burada olduğunu müşterilerim bilmiyor. Reklam vermek istiyoruz, bize diyorlar ki altyapınız kurulsun, tabelanız asılsın öyle yapalım. Ankara Esnaf Çarşısı gibi Emlak Konut’un yaptığı çarşı gibi düzenli yapsalardı burasını müşterilerimiz bizi görür ve ona göre gelirlerdi, biz de iş yapardık.”

2 aydan bu yana Emekliler Parkı’nda esnaflık yaptığını ifade eden Gökhan Baykal da, bulundukları yere müşterilerin gelmediğini, dolayısıyla da iş yapamadıklarını belirtti.

“ZEMİN ÇALIŞMASI HALA YAPILMADI”

“Daha önce Yenihamam Mahallesi Kasap pazarında yerimiz vardı” diyen Baykal,

“Orada inşaat çalışmaları başlayınca bize Emekliler Parkında konteyner verdiler, geldik buraya yerleştik, dükkanımızı açtık. İki aydır buraya geldik. Buralar çok duruğan, herhangi bir iş hareketliliği yok. Merkezi konumda olmamıza rağmen iş yapamıyoruz. Vatandaşlar hala burayı bilmiyor, bir tanıtım yapılmadı. Yağmur veya kar yağınca konteynerlerden su damlıyor. Zemin çalışması hala yapılmadı, yerler çamur içinde. Kimse buraya girmek istemiyor. Emekliler parkı esnafı olarak müşteri bekliyoruz. Elektrik sıkıntısı yaşıyoruz, güvenlik sıkıntısı da yaşıyoruz. Ben sebze, meyve satıyorum, malzemelerim dışarıda kalıyor, üzerini kapatıp gidiyorum ama buraya bir güvenlik dahi vermediler”

şeklinde konuştu.