Bağışıklık güçlendiren besinler

Bağışıklık sistemi insanların vücudunu hastalıklara karşı koruyan ve savunma mekanizması sağlayan güçlü bir sistemdir. Kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirmek için bu besinleri sofralardan eksik edilmemesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Betül Serttaş önemli açıklamalarda bulundu.

Serttaş şunları kaydetti:

“Zencefil: Zencefil, güçlü antioksidanlar içermesiyle hücre hasarını azaltır ve bağışıklığı güçlendirir. Zencefil, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Kronik inflamasyon, bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını engelleyebilir. Zencefilin anti-inflamatuar etkileriyle bağışıklık sistemini destekleyerek koruyucu bir rol alabilir. Zencefil, İnflmasyonu azaltarak ve virüsleri zarar verici etkisinden kurtararak grip gibi solunum yolu enfeksiyonlara karşı bağışıklığı destekler . Zencefilin bazı bileşenleri, bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun enfeksiyonlarla savaşma gücünü artırabilir.Zencefil, sindirim sistemine de olumlu etkilerde bulunarak vücuttaki besinleri daha iyi bir şekilde emebilir. bu sayede bağışıklık sistemine destek olabilir.

Zerdeçal: Zerdeçal, içindeki aktif bileşen olan kurkumin antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahip olmasıyla bağışıklığa destek olur. Zerdeçalın içerdiği kurkumin, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidan etkisi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunabilir. Kurkuminin anti-inflamatuar özellikleri, vücuttaki iltihabı azaltabilir. Bu nedenle, zerdeçalın anti-inflamatuar etkileri bağışıklık sistemini destekleyebilir.

Zerdeçal, bağışıklık sistemini destekleyen hücreleri aktive edebilir. Özellikle, doğal öldürücü hücreleri ve makrofajları etkileyerek enfeksiyonlara karşı koruyucu olabilir. zerdeçalın bazı araştırmalara göre antiviral ve antimikrobiyal özellikleri olabilir. Bu, zararlı mikroplara karşı koruyucu bir rol oynayarak bağışıklık sistemini destekleyebilir. Özellikle, bağışıklık sistemini aşırı reaksiyonlardan koruyarak otoimmün hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynayabilir.

Turunçgiller: Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi meyveler, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir rol oynaya bir antioksidandır. C vitamini, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. C vitamini Bağışıklık Hücrelerini Aktive Eder. Bu hücreler, enfeksiyonlarla ve diğer patojenlerle mücadelede önemli bir rol oynar. C vitamini, iltihaplanma süreçlerini düzenleyerek bağışıklık sistemini destekleyebilir. C vitamini, bağışıklık sistemi yanıtını güçlendirebilir. Özellikle soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. C vitamini, bağışıklık sistemi hücrelerinin gelişmesine ve çoğalmasına yardımcı olabilir.

Acı biber: Acı biberler, içerdikleri aktif bileşen olan Kapsaisini barındırır. Bu bileşik, acı biberlere acılığını veren bir bileşiktir ve antioksidan özelliktedir. Kapsaisin, anti-inflamatuar özelliktedir. İnflamasyonun kontrol altında tutulması, bağışıklık sistemini düzenlemenin önemli bir parçasıdır. Kapsaisin, iltihaplanma ile savaşarak bağışıklık sistemini destekler.Bazı araştırmalar, kapsaisinin vücut savunmasını artırabileceğini ve mikroplarla mücadelede etkili olabiliceğiyle sonuçlanmıştır. Acı biberler, kapsaisin içerdiğinden metabolizmayı bir süre hızlandırabilir. Bu, enerji harcamasını artırarak bağışıklık sistemini destekleyebilir. Kapsaisin, sinir uçlarına etki ederek bir tür uyarım sağlayabilir. Bu uyarım, bağışıklık sistemi üzerinde değişikliklere neden olabilir ve bağışıklık yanıtını artırabilir.

