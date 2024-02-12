Narko-rehber uygulaması 555 kişiye ulaştı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 25 Ocak-6 Şubat 2024 tarihleri arasında narko-rehber faaliyetleri kapsamında, madde bağımlığı, bağımlılık yapıcı maddeler, bağımlı kişinin özellikleri, sokak satıcılarının profilleri, narkotik maddelerin sokak adları, narkotik maddelerin ticaret ve tüketiminde kullanılan dil, şüpheli mekanlar, uyuşturucu ile mücadelede uygulanan yasal müeyyideler, uyuşturucu ile mücadelede hayata geçirilen ihbar mekanizmaları ve çözüm merkezleri konusunda Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi, Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi, Kadın Yaşam Merkezi, Yıldız Bağları Aile Destek Merkezi, Mesudiye Kız Kur’an Kursu, Hacı Nazmi Kız Kur’an Kursu, Halise Hatun Kız Kur’an Kursu ve Halk Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerler ve vatandaşların katılımı ile toplam 34 eğitimde 555 kişiye gerekli bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri verildi.

Kentte bulunan 3 alışveriş merkezlerinde toplam 5 bin 95 adet broşür dağıtımı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı