Kemoterapi ve ameliyattan korkan kadın bakın nasıl sağlığına kavuştu

Yaklaşık 3 yıl önce mide kanseri tanısı konan 81 yaşındaki Nurten Erol, ameliyat ve kemoterapi süreçlerinden duyduğu endişeler nedeniyle tedaviyi kabul etmedi. Zamanla midedeki tümör büyüyerek ciddi boyutlara ulaştı ve kalın bağırsağının bir kısmını da içerisine aldı. Erol’un tekrarlayan mide kanamaları, kusma ve ağrı şikayetlerinin dayanılmaz hale gelmesi üzerine Erol, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sadık Keşmer tarafından tetkikleri yapılan Erol’a, tüm hayati risklere rağmen ameliyatın gerekliliği anlatıldı. Erol’unda kabul etmesinin ardından Op. Dr. Keşmer ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yılmaz tarafından mide kanseri ameliyatı yapıldı. Midesi, tümörün etrafındaki lenf bezleri ve kalın bağırsağın yaklaşık 30 santimetrelik kısmı tek parça halinde çıkarılan yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

3 senedir ameliyat olmadığını belirten Nurten Erol, “Geldim, Allah razı olsun doktorlar beni ameliyat etti. Sadık hoca, benim bir torunum oldu. Ben de rahata kavuştum. Allah cümle hastaları rahata kavuştursun. Çok kanamam oldu, lavabolar ve poşetler doldu. Günlerce yemek yemediğim günler oldu. Her şey burnuma koktu ama şimdi ameliyat olduktan sonra canım yemek istiyor. Onu getirin, şunu getirin yiyeyim diyorum. Kanser varmış. İlla alalım dediler yok dedim. Ölür giderim dedim. Üç sene geçti, Allah razı olsun Sadık beyin n sayesinde rahata kavuştum. Bu günüme şükür. Sağ olsun beni ikna ettiler. Serkan bey de vardı Allah razı olsun. Bir gece yoğun bakımda yattım. Çok rahat uyudum. Meğerse ben ameliyat olmuşum. Beş yıldızlı otel gibi, hizmet çok güzel” dedi.

Operasyon hakkında bilgi veren Gatroenteroloji Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sadık Keşmer, “Hastamız kansere bağlı ciddi bir mide kanaması ile başvurdu. Hastamıza ameliyatın gerekliliğini anlattık. Op Dr. Serkan Yılmaz ile ameliyatını gerçekleştirdiğimiz Nurten nenemiz gecikmiş bir mide kanseri vakası. İleri yaşı ve korkuları nedeni ile 3 yıldır hem ameliyatı hem de kemoterapiyi kabul etmemiş. Bizim için yaşının 81 olması her ne kadar dezavantaj olsa da bilimsel prensiplerle birlikte yapılacak tümör cerrahisine engel değil. Onkolojik prensiplerden ödün vermeyerek midesini, tümörün etrafındaki lenf bezlerini ve kalın bağırsağın yaklaşık 30 santimetrelik kısmını tek parça halinde çıkardık. Hastamızın midesi ile kalın bağırsağı tek bir organ haline gelmişti. Patolojik incelemede tüm kitlenin temiz sınırlarla çıkarıldığı görüldü. Bir günlük yoğun bakım süreci sonrası servise alınan Nurten Hanım sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. İlerleyen yaşına ve geçirdiği büyük ameliyata rağmen mutluluğunu gizlemeyen hastamız ihtiyaçlarının birçoğunu artık kendi başına giderebilmektedir. Artık istediğini yiyebiliyor. Korku ve endişeleri yerini umut ve mutluluğa bırakmış. Kendisine Allah’tan uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Merkezimizde onkoloji hastalıkları üzerine ciddi bir tecrübe ve birikim mevcut. Tıbbi Onkoloji bölümümüzle beraber Genel Cerrahi yan dalı olan Gastroenteroloji Cerrahisi ve Onkolojik Cerrahi branşları bu tarz kanser hastaları ve ileri boyuta ulaşmış vakalarda ilimiz ve çevre iller adına büyük bir avantaj sayılır. Bu tarz hastalarımıza ekip olarak müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı