Gakkoşlar tedirgin

Elazığ’da son aylarda sayılarında büyük bir artış yaşanan yaban domuzları, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadıkları için artık yerleşim yerlerine inmeye başladı. Hemen her gün bir sürüyle karşılaşan vatandaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Aç kalan yaban domuzları yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Kent merkezine kadar inip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başlayan domuzlar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Bahçelere dadanan ve ağaçlara zarar veren domuz sürülerinin özellikle sabah saatlerinde göründüğünü ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İnsanların varlığında bile rahatsız olmayan yaban domuzları, rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı