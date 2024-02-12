Malatya’da bir bu eksikti!

Depremlerle birlikte insanların canını yakan kira fiyatlarında düşüş yaşanırken, Malatya emlak sektöründe bir tehlike daha ortaya çıktı. Hiçbir kaydı bulunmayan, yetki belgesi olmadığı halde emlakçılık yapan bazı kişilerin vatandaşları dolandırdığı iddiası ortaya atılırken, bu iddiaları Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül de doğruladı. BUSABAH Medya’ya konuşarak vatandaşları bu konuda uyaran Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Malatya emlak piyasasına dair bilgiler vererek başlayan Özgül, Malatya’da emlak sektöründeki durgunluğun devam ettiğini söyledi. Özgül, bunun nedenini ise faizlerin düşmemesi ve insanların binalara güven duymamasından kaynaklandığını vurguladı.

“SIFIR NOKTASINA GELDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ”

Malatya’da hali hazırdaki konutlara talebin olmadığını söyleyen Özgül,

“ Vatandaşlar konut almamaya özen gösteriyor. Şu sıralar arsa ve arazi fiyatlarında büyük bir yükselme var bunun nedeni de insanların artık arsalarda müstakil ev yapmayı düşündüklerinden dolayı arsalara talep çok arttı. Talebin çok arttığı yerde de arsalar ister istemez yüzde 500, yüzde 600 gibi bir prim yaptı. Bu da insanların alım gücünü düşürdü. Alım gücü düşünce fiyatı yükselen arsalara talep azalmaya başladı. Arsalar, araziler satılmıyor bunun nedeni de insanların hem alım gücünün olmaması hem de kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı ilimizde gayrimenkul sektörünün sıfır noktasına geldiğini söyleyebiliriz”

şeklinde konuştu.

“BOŞALTILDIĞI GÖZLENİYOR”

Kira fiyatlarının yüzde 50 oranında bir düşüş gösterdiğini belirten Özgül,

“Kiralarda da durgunluk devam ediyor. İnsanların konteynerlerde kalmayı tercih etmelerinden dolayı kiralardaki durgunluk devam ediyor. 2023’ün tayin dönemi yani okulların açılma döneminde kiralar çok fahiş şekilde yükseldi. O dönemde yüksek kiralara ev kiralayanlar bugün o evleri değiştirmek istiyorlar. Örneğin bir apartmanda haziran-temmuz ayında 17-18 bin lira olan kiralık daireler şimdilerde kiracı bulmakta zorluk yaşandığı için 11-12 bin liraya kadar geriledi. Geçmişte yüksek fiyata kiralanan evlerinde şu sıralar kiracılar tarafından boşaltıldığı gözleniyor. Çünkü kiracılar artık daha düşük kirası olan evlere taşınmak istiyorlar. Ondan dolayı kiraların düştüğünü söyleyebiliriz. Bu da biraz önce belirttiğim gibi insanların hali hazırdaki konutlara güven duymamasından kaynaklanıyor. Kiralar yüzde 50 oranında bir düşüş gösterdi”

ifadelerine yer verdi.

“SOĞUK BAKMAKTADIRLAR”

Malatya’da depremden sonra temeli yeni atılacak olan konutların fiyatlarının çok yüksek olacağını tahmin ettikleri söyleyen Özgül,

“6 Şubat öncesinde temeli atılan binalara insanların bir güvensizliği var. Zaten 6 Şubat'tan sonra da henüz daha bir temel atılmamış. Henüz bir inşaat olmadığından dolayı sektörün geleceğini de şu an konuşamıyoruz. Çünkü tahmin edemiyoruz ama temeli yeni atılacak olan konutların fiyatlarının çok yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ama burada da insanların alım gücü ne olur? Tabii ki müteahhitler satabilir mi bunu bilmiyoruz. Şu an müteahhit firmalar bile inşaata soğuk bakmaktadırlar. Sektörün tabii ki her zaman böyle duracağını biz tahmin etmiyoruz. Yıl sonuna doğru gayri menkul sektörünün hareketleneceğini düşünüyoruz”

diye konuştu.

“İNSANLARDA SABIRSIZLANDI”

Deprem konutları hakkında da bir açıklama yapan Özgül,

“Deprem konutlarının teslim edilmeye başlanması çok güzel bir şey. 6 bin civarında bir konutun şubat ayı sonunda teslim edilmesi öngörülüyor. Fakat bu yeterli değil 400 bin konuta ihtiyacın olduğu bir yerde 6 bin konut gerçekten çok düşük bir rakam. Gönül isterdi ki her ay 6 bin konut teslim edilsin. Ama en azından 6 bin aile konutlarına taşınmış olacak. AFAD’dan aldığım bilgiye göre 40 bin civarında hak sahipliği müracaatı var ve bunun 6 binini dağıtıyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçlerde çalışmalar daha da hızlanır diye düşünüyoruz. Devletimiz gerekeni yapmaktadır, gerçekten büyük bir hızla çalışmaktadır. Fakat insanlar da biraz sabırsızlandı yaklaşık bir yıldır herhangi bir şeyin yapılmaması insanları sabırsızlandırdı. Son zamanlarda birçok vatandaşımızın il dışına gitmeyi ve başka yerlerde ticaret yapmayı düşündüğü gözlemlenmektedir”

söyleminde bulundu.

“ÇOK İYİ ARAŞTIRMALARI GEREKİYOR”

Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunan Özgül,

“Vatandaşlarımız ev veya arsa alırken bu taşınmazların satışına aracılık eden emlakçıları çok iyi araştırmaları gerekir. Yetki belgesi olmayan, Ticaret Bakanlığınca yetki belgesini almamış insanlarla ticaret yapmasınlar. Ticaret yapacak emlakçının vergi dairesine kaydı olup olmadığını, emlakçılar odasına kayıtlı olup olmadığını bakılmalı ve yetkisinin olup olmadığını çok iyi araştırmaları gerekir. Günümüzde gerçekten çok büyük dolandırıcılıklar yapılmaktadır odamıza gelen şikayetlerde özellikle kiralamalarda kapora olayında büyük dolancılıklar yaşanmaktadır. Vatandaşlar ev kiralarken alım satım yaparken kapora vermeden önce kendilerine aracılık eden emlakçıları çok iyi tanımaları gerekiyor. Yerinin yurdunun olup olmadığına baksınlar. Bürosunun olup olmadığına baksınlar. İnternette her önüne gelene kapora göndermesinler”

ifadelerini kullandı.

“GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜCÜ”

Son olarak esnafların sorun ve sıkıntılarını dile getiren Özgül,

“Bilindiği gibi esnaflarımız gerçekten çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle büroları, ofisleri yıkılan emlakçı arkadaşlarımız konteyner almada büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Buna bir an önce çözüm bulunmasını bekliyoruz. Ayrıca bilindiği gibi deprem bölgesinde küçük ölçekli esnafın kalkınması için KOSGEB tarafından esnaflara sağlanan krediden emlakçılar faydalanamıyor. Emlakçıların da bu krediden faydalanması için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu olayı çözer diye düşünüyoruz. Çünkü emlakçı da esnaf. Onun da bürosu yıkıldı. Onun da çok ihtiyacı var, üretici bir esnafa 400 bin lira verirken hizmet grubunda bulunan emlakçıya 100 bin lira dahi verilmiyor. Bu gerçekten çok üzücü bir olay. İnşallah Cumhurbaşkanımız bu olayı çözer diye düşünüyoruz”

açıklamasında bulundu.