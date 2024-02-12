Malatyalı esnafın kafası karışık!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaka Mahallesi, Şehir Mezarlığı Caddesi’nde inşa edilen Yeni Buğday Pazarında esnaflar yavaş yavaş yerini almaya başladı. Ancak, eski dükkânlarının akıbetini bilmeyen birçok esnaf ise ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çavuşoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan eski Buğday Pazarındaki bazı dükkânlar 6 Şubat depremlerine yenik düşerek yıkımı gerçekleştirilmiş, geriye kalan bazı dükkânlar ise hafif hasarlı olduğu için birçok esnaf hala çalışmaya devam ediyor. Yeni yerlerine gitmek isteyen esnaflar eski iş yerlerinin ne olacağı konusunda kafalarının karışık olduğunu dile getirip BUSABAH Medya’ya konuşarak, hasarsız olan dükkânlarının ne olacağı konusunda yetkililerden açıklama bekliyorlar.

Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan buğday pazarındaki esnaflar dükkânlarının hasarsız veya az hasarlı olduğunu belirtirken, Eski Buğday Pazarında esnaflık yapan Ahmet Arslan, yeni Buğday Pazarındaki dükkanların kira maliyetinin bütçelerini aştığını ileri sürdü.

“İLERİYE DÖNÜK NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

Dükkânlarının hasarsız olduğunu savunan Arslan,

“Buğday Pazarının şehir mezarlığının oraya taşıdılar. Bizim burada Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki dükkânlarımız hasarsız. Buradaki dükkânlarımızın ileriye dönük ne olacağını bilmiyoruz. Burayı bırakıp biz de yeni Buğday Pazarına gitsek oradaki dükkânlar bizim kendi mülkiyetimiz değil. Biz burada perakende satış yapıyoruz. Birer kilo mercimek, yem satıyoruz. Şimdi biz oraya taşınsak bunlardan muaf kalırız. Buralarda bize bir baraka veyahut da herhangi bir yer versinler orada satış yapalım. Orada dükkânlarımız var ama değirmenimin olduğu halde bana değirmen kurulacak bir dükkân vermediler. Oradaki esnaflarda ‘Biz geldik onlar gelmedi’ diyorlar. Bize bu dükkânlarımıza ne olacağını söylesinler. Biz de ona göre tedbirimizi alalım. Bana 90 metrekare dükkân verdiler değirmeni olmayana 260 metrekare dükkân verdiler. Biz de çaresiziz. Derdimizi anlatacak birini de bulamıyoruz. Burada toplam 44 dükkânımız var. Burada yerinde dönüşüm yapsalardı buranın maliyeti kendilerine kaç kuruşa mal olurdu?”

şeklinde konuştu.

“BİZE TAM BİR MALUMAT VERİLMESİ”

Müşterilerin yeni Buğday Pazarına gitmeyeceğini düşünen Abdullah Artur isimli esnaf ise,

“Bizim buradaki dükkanlarımız kendi mülkiyetimiz ama hafif hasarlı. Ağır hasarlı olanlar yıkıldı. Buradaki arkadaşlar yeni yapılan Buğday Pazarına gittiler. Oraya gidenler büyük esnaf oldukları için işlerini genellikle yemle, arpayla, hayvancılıkla ilgili çalışıyorlar. Onlar sipariş üzerine çalışıyorlar. Ama burada hafif hasarlı yerde bulunan esnafların yüzde 80’i küçük esnaf. Genelde perakende işiyle uğraşan insanlar. Bunlar oraya gittiklerinde ne iş yapacak? Müşteri nasıl gelecek? Mesela müşteri 3 kilo tavuk yemi için oraya gider mi? Bu noktada oraya gittiğimiz takdirde mağduriyet yaşarız. Artı bunun akabinde gidiş geliş masrafları var. Bu da cepten çıkacak. İş olmayınca ne yapacak? Oraya gitmeyelim demiyoruz, gidelim ama buranın bir şekilde hal olması lazım. Ne olacak? Burası yıkılacak mı, alacak mı bilmiyoruz. Yetkililerden talebimiz buranın ne olacağı hakkında bize tam bir malumat verilmesi. Ticaretten maksat nedir, para kazanmak. Bizim de geçimini sağladığımız kişiler var. Para kazanamadığımız takdirde nasıl geçineceğiz?”

ifadelerine yer verdi.

“SİFTAH YAPAMADAN DÜKKÂNI KAPATAN GİDEN ESNAFLAR VAR”

Hasarsız dükkânlarının akıbeti belli olmadan yeni Buğday Pazarına taşınmalarının istendiğini belirten Furkan Korkmaz isimli esnaf da,

“Hasarsız dükkânlarımızın akıbeti belli olmadan bizi yeni Buğday Pazarı’na götürmeye çalışıyorlar. Buradaki esnafların yeni yere gitmeme gibi bir durumu yok. İtirazı da yok ama gittiğimiz zaman ileride ne olacağı ile ilgili bize bir şey söylemiyorlar. Kira ne olacak, orada bize dükkân satacaklar mı, bunu bilmiyoruz. Buradaki küçük esnaflar oraya gittikleri zaman 3-4 ay evine ekmek götürecek para kazanamz. Bazen burada bile iş yapamadan dükkânı kapatıp evine giden esnaflar var. Yeni Buğday Pazarına gidip de orada da siftah yapamayan esnaflar vardır. Yazık günah değil mi? Buraya az da olsa müşteri geliyor. Az da olsa bir ticaret yapabiliyoruz. Ama en azından haziran, temmuz gibi sezona kadar burada kalsak iyi olur”

açıklamasında bulundu.