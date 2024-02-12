- Ekonomi

Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar

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Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, dernek üyeleri ile birlikte sahadaki eksikliklerini görebilmek ve topluma daha faydalı bir birey olabilmek için çeşitli kurumlardan eğitim almaya devam ettiklerini belirtti.

Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar mask
Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar
Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar
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Aldıkları eğitimler hakkında BUSABAH gazetesine bilgi veren Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, aldıkları eğitim sayesinde daha bilinçlendikleri ve yanlış bilinen davranışların doğrusunu öğrendiklerini kaydetti.

Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar

Malatya Kuryeler Derneği ve Gönüllü Arama Kurtarma ekibi olarak itfaiye eğitimi sonrasında orman yangınlarıyla mücadele eğitimlerinin de tüm hızla devam ettiğini kaydeden Burak, aldıkları eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatlarla da olası bir yangına nasıl müdahale edileceği hakkında da bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar

Her bilginin hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yapan Burak, aldıkları eğitimler ile artık karşılaştıkları olaylara daha duyarlı ve hassasiyetli bir şekilde yaklaşım gösterdiklerinin altını çizdi.

Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar

Aldıkları eğitimler hakkında bilgi veren Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, “Malatya Kuryeler Derneği olarak deprem sürecinde eksiklerimizi daha iyi gördük ve bu eksikliklerimizi giderebilmek adına eğitim alma çalışmalarında bulunduk. Önceliğimiz İtfaiye Daire Başkanlığı oldu. Oradan eğitimler aldık. Daha sonra da Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınları ile mücadele kapsamında eğitimler aldık. Üyelerimizin daha bilinçli ve donanımlı bireyler olması için çeşitli kurum ve kuruluşlardan eğitim almaya ve olması muhtemel bir doğa olayında şehrimize ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

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12 Şub 2024 - 13:27 Malatya- Ekonomi

Mahreç  Mehmet Tevfik Cibiceli

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