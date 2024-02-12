Hayat kurtarıcı eğitimler almaya devam ediyorlar

Aldıkları eğitimler hakkında BUSABAH gazetesine bilgi veren Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, aldıkları eğitim sayesinde daha bilinçlendikleri ve yanlış bilinen davranışların doğrusunu öğrendiklerini kaydetti.
Malatya Kuryeler Derneği ve Gönüllü Arama Kurtarma ekibi olarak itfaiye eğitimi sonrasında orman yangınlarıyla mücadele eğitimlerinin de tüm hızla devam ettiğini kaydeden Burak, aldıkları eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatlarla da olası bir yangına nasıl müdahale edileceği hakkında da bilgi sahibi olduklarını söyledi.
Her bilginin hayat kurtarıcı olduğuna vurgu yapan Burak, aldıkları eğitimler ile artık karşılaştıkları olaylara daha duyarlı ve hassasiyetli bir şekilde yaklaşım gösterdiklerinin altını çizdi.
Aldıkları eğitimler hakkında bilgi veren Malatya Kuryeler Derneği Başkanı Cihan Burak, “Malatya Kuryeler Derneği olarak deprem sürecinde eksiklerimizi daha iyi gördük ve bu eksikliklerimizi giderebilmek adına eğitim alma çalışmalarında bulunduk. Önceliğimiz İtfaiye Daire Başkanlığı oldu. Oradan eğitimler aldık. Daha sonra da Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınları ile mücadele kapsamında eğitimler aldık. Üyelerimizin daha bilinçli ve donanımlı bireyler olması için çeşitli kurum ve kuruluşlardan eğitim almaya ve olması muhtemel bir doğa olayında şehrimize ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.