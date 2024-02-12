6 ay önceki iş kazası onu hayattan kopardı

Olay, 6 ay önce Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Ömer Bilici, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilici, tedavi altına alındı. 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bilici’nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.