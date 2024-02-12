- Bölge

6 ay önceki iş kazası onu hayattan kopardı

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 Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde inşaattan düşen işçi, 6 ay süren tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

6 ay önceki iş kazası onu hayattan kopardı mask
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Olay, 6 ay önce Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 25 yaşındaki Ömer Bilici, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Bilici, tedavi altına alındı. 6 ay boyunca yoğun bakımda kalan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilici’nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından defnedildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# iş kazası, Kovancılar, Ömer Bilici

12 Şub 2024 - 13:24 Elaziğ- Bölge

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