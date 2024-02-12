Tokat ve Sivas bu tarihlerde dikkat!     

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas'ta 12 ve 14 Şubat tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca 13 Şubat 2024 Salı günü Tokat’ta elektrik kesintisi yaşanacak. İste kesintiden etkilenecek bölgeler ve detayları…
MERKEZ VE KELKİT BÖLGELERİ:
Kesinti zaman aralığı: 12 Şubat 2024, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Bilgi verilmemiştir.
Nuri Demirağ Havaalanı Bölgesi:
Kesinti zaman aralığı: 14 Şubat 2024, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Köklüce Köyü, Hayranlı Köyü, Mumcuçifliği Köyü, Kalınlı Köyü, Yukarıyıldızlı Köyü, Kutluhan Bağ Çiftliği ve diğerleri:
Kesinti zaman aralığı: 12 Şubat 2024, 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Yukarıda belirtilen bölgeler ve tesisler. Bu kesintiler altyapı iyileştirme ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
13 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE TOKAT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
13 Şubat 2024 tarihinde Tokat'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler şu şekildedir:
Erbaa İlçesi:
Etkilenen Mahalle: Fevzi Paşa Mahallesi
Kesinti Süresi: 13 Şubat 2024, 09:00- 13:00
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Zile İlçesi:
Etkilenen Mahalle: Şeyhali Mahallesi
Kesinti Süresi: 13 Şubat 2024, 10:00- 12:00
Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması
Bu kesintiler, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. Kesintilerin nedeni şebeke çalışmaları olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.