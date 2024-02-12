Tokat ve Sivas bu tarihlerde dikkat!     

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Sivas'ta 12 ve 14 Şubat tarihlerinde elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca 13 Şubat 2024 Salı günü Tokat’ta elektrik kesintisi yaşanacak. İste kesintiden etkilenecek bölgeler ve detayları…

MERKEZ VE KELKİT BÖLGELERİ:

Kesinti zaman aralığı: 12 Şubat 2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Bilgi verilmemiştir.

Nuri Demirağ Havaalanı Bölgesi:

Kesinti zaman aralığı: 14 Şubat 2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Köklüce Köyü, Hayranlı Köyü, Mumcuçifliği Köyü, Kalınlı Köyü, Yukarıyıldızlı Köyü, Kutluhan Bağ Çiftliği ve diğerleri:

Kesinti zaman aralığı: 12 Şubat 2024, 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Yukarıda belirtilen bölgeler ve tesisler. Bu kesintiler altyapı iyileştirme ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

13 ŞUBAT 2024 TARİHİNDE TOKAT'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

13 Şubat 2024 tarihinde Tokat'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler şu şekildedir:

Erbaa İlçesi:

Etkilenen Mahalle: Fevzi Paşa Mahallesi

Kesinti Süresi: 13 Şubat 2024, 09:00- 13:00

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Zile İlçesi:

Etkilenen Mahalle: Şeyhali Mahallesi

Kesinti Süresi: 13 Şubat 2024, 10:00- 12:00

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Bu kesintiler, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyuruldu. Kesintilerin nedeni şebeke çalışmaları olarak belirtildi.