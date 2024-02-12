Hatay yarın dikkat! Bu ilçelerde etkili olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Hatay'da 13 Şubat 2024 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları…
REYHANLI İLÇESİ:
Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Karabatak, Çakaltep, Canbolat, Merkez ve diğerleri.
KIRIKHAN İLÇESİ:
Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Emirler, Ceylanlı, Alan Merkez, Karataş, Köşeler ve diğerleri.
DEFNE İLÇESİ:
Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Bahar, 12.Çıkmaz, Esen, Güzel, Cumhuriyet, Ziyaret, Fırat, Menderes ve diğerleri.
ALTINÖZÜ İLÇESİ:
Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Erbaşı ve diğerleri.
ARSUZ İLÇESİ:
Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: 1115., 10166., 10136., 40., 59., 28., 100., 107., 10104., 10146., 108., Konarlı, Hacı Bektaş-ı Veli, Ortayol ve diğerleri.
Bu kesintiler, planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi süresince yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.