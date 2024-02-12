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Hatay yarın dikkat! Bu ilçelerde etkili olacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Hatay'da 13 Şubat 2024 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları…

Hatay yarın dikkat! Bu ilçelerde etkili olacak mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Hatay'da 13 Şubat 2024 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları…

REYHANLI İLÇESİ:

Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Karabatak, Çakaltep, Canbolat, Merkez ve diğerleri.

KIRIKHAN İLÇESİ:

Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Emirler, Ceylanlı, Alan Merkez, Karataş, Köşeler ve diğerleri.

DEFNE İLÇESİ:

Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Bahar, 12.Çıkmaz, Esen, Güzel, Cumhuriyet, Ziyaret, Fırat, Menderes ve diğerleri.

ALTINÖZÜ İLÇESİ:

Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Erbaşı ve diğerleri.

ARSUZ İLÇESİ:

Kesinti zaman aralığı: 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: 1115., 10166., 10136., 40., 59., 28., 100., 107., 10104., 10146., 108., Konarlı, Hacı Bektaş-ı Veli, Ortayol ve diğerleri.

Bu kesintiler, planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi süresince yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması önemli.

 

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12 Şub 2024 - 13:14 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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