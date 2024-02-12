12 Şub 2024 - 13:14 - Gündem

Hatay yarın dikkat! Bu ilçelerde etkili olacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. Hatay'da 13 Şubat 2024 tarihinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve detayları…